Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und somit auch das Ferienprogramm des Clickin Deutschfeistritz/Peggau/Übelbach. Sieben Wochen lang konnte man an insgesamt einundzwanzig kostenfreien Aktivitäten teilnehmen. Das Clickin Team freut sich, durch die Unterstützung der Projektförderung des Landes Steiermark, über 55 Kinder und Jugendlichen einen spannenden und abwechslungsreichen Sommer ermöglicht zu haben! Vom Parkour Workshop mit Urban Playground bis zum Kartfahren in Kalsdorf war alles mit dabei. Fotos und Berichte findet man auf Facebook und Instagram.

Aufgrund der Corona Sicherheitsmaßnahmen musste die Teilnehmerzahl beschränkt werden. Dafür gibt es nun im Herbst eine Wiederholung von zwei besonders beliebten Ausflügen: Das Jugendfischen mit dem Fischereiverein Übelbach am 26. September, und ein Besuch der Huskies in Waldstein am 27. Oktober 2020. Info & Anmeldung: team@clickin.cc oder 0650/5813300