Sein natürliches Verbreitungsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten, doch wird er als Zierbaum auch in Europa häufig gepflanzt. Man findet ihn häufig als Park- und Straßenbaum. Alle Teile sind leicht giftig.

Wenn man den Trompetenbaum schneiden will, so sollte man Handschuhe tragen, denn der Hautkontakt mit dem Holz des Baumes kann zu Hautausschlägen führen.

Die Blüten sind rein weiß und zeigen im Schlund purpurfarbene Flecken und zwei gelbe Längsstreifen.

Als Früchte werden zahlreiche dünnwandige und linealische Kapseln gebildet, die bis zu 40 Zentimeter Schoten bilden.

