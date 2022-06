Gratwein-Straßengel und Gratkorn haben sich die Steigerung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen längst schon auf die Fahne geheftet. Dazu wurde und wird mit dem Planungsbüro verkehrplus zusammengearbeitet. Dieses legt nun ein neues Konzept vor.

GRATKORN/GRATWEIN-STRASSENGEL. Laut dem Verkehrsclub Österreich ist jede fünfte Autofahrt hierzulande kürzer als zweieinhalb Kilometer, vier von zehn kürzer als fünf Kilometer. Um mehr Tempo beim Umstieg auf das Fahrrad zu machen, braucht es attraktive Rahmenbedingungen. Das Ziel: Den Radverkehr im Alltag zu fördern.

"Fahrradzone als Evolutionsstufe"

Gratwein-Straßengel und Gratkorn waren die ersten steirischen Gemeinden, die sich der "Radverkehrsstrategie 2025" des Landes angeschlossen haben. Seit 2018 wird mit Unterstützung von verkehrplus immer wieder an neuen Plänen gearbeitet, um bereits bestehende Wege zu optimieren, neue Radrouten zu entwickeln und die notwendige Infrastruktur auszubauen.

Statt "nur" markierte Wege für Radfahrerinnen und -fahrer sind Fahrradzonen eine Erweiterung der Begegnungzone.

"Das Thema Radverkehr ist so ziemlich in aller Munde, Gratwein-Straßengel und Gratkorn sind wie viele Gemeinden in der Steiermark auch richtig aktiv beim Entwickeln ihre Radinfrastrukturen. Als Büro erarbeiten wir momentan den großen Wurf für den Radverkehr, anwendbar in faktisch allen Gemeinden, nämlich die Fahrradzone als logische Evolutionsstufe der 30km/h-Zone", verrät Markus Frewein vom Planungsbüro verkehrplus MeinBezirk.at.

Fahrradzonen sind in Österreich in der Straßenverkehrsordnung (noch) nicht vorgesehen. Doch dafür hat man sich etwas überlegt: Die Fahrradzone soll en Netz aus mehreren Fahrradstraßen sein, in dem Autos nur "Gast" sind – ganz nach dem Vorbild von Begegnungszonen. Dazu könnten bestehende Tempo-30-Zonen und Nebenstraßennetze in derartige Zonen umgewandelt werden. "Durch diese Maßnahme wird das Radverkehrsnetz in den Gemeinden verdrei-, vervier- oder weiter vervielfacht, denn das bestausgebaute Straßennetz der Nebenstraßen wird quasi über Nacht zur Fahrradinfrastruktur", so der Verkehrsplaner.

So könnten die Fahrradzonen ausschauen ...

Bremen als großes Vorbild

Dazu hat verkehrplus nach Bremen geschaut, in die erste deutsche Stadt, die eine Fahrradzone errichtet hat. "Radinfrastruktur soll lückenlos, bequem und sicher sein – und man muss das alles nicht neu bauen, die Straßen sind ja schon da. Man muss nur die Prioritäten verschieben." Ob ein gesamtes Netz aus Fahrradstraßen in Gratwein-Straßengel und Gratkorn überhaupt möglich wäre, das beide Gemeinden miteinander verbindet? Eine gesamte Zone wäre so wohl nicht machbar, aber "regionale Verbindungen und Gemeindeverbindungen werden durch Radwege und Radrouten sichergestellt".

Sollte mehr in den Radverkehr investiert werden?

Teil der Mobilitätswende

Für Gratwein-Straßengels Vizebürgermeisterin und Radverkehrsbeauftragte Johanna Tentschert wäre es durchaus möglich, als Partnergemeinde mit verkehrplus ein Pilotprojekt zu starten:

"So muss man für ein Alltagsradverkehrskonzept nicht jede Straße einzeln begutachten, sondern könnte flächendeckender handeln und Maßnahmen dort setzen, wo bereits vorhandene Infrastruktur ist. Wichtig ist natürlich, alle Daten zu berücksichtigen und das was in Deutschland schon im Gesetz verankert ist auch nach Österreich zu bringen. Dabei spielt Sicherheit eine wichtige Rolle, für alle Verkehrsteilnehmer."

Niemand müsse in Zukunft auf ein Auto verzichten, aber die Mobilität verändert sich, daher sei es nur logisch, auch darauf zu achten, für welche Wege man welche Verkehrsmitteln nimmt. Die Rahmenbedingungen dazu müssen allerdings jetzt schon geschaffen werden, meint Tentschert: "Wenn man die Mobilitätswende vorantreiben will, eigentlich müssen wir das tun, dann müssen wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen und dem Ganzen auch gerecht werden."

