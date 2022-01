Am 27. Jänner 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der sowjetischen Armee befreit – symbolisch endete damit der Zweite Weltkrieg und die "Endlösung" des nationalsozialistischen Regimes. Seither wird alljährlich mit dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen.



STEIERMARK. 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. Jänner zum Internationalen Holocaust-Gedenktag. Die Plattform "Jetzt Zeichen setzen", die aus unterschiedlichen Organisationen, Institutionen und Privatpersonen besteht, organisiert Jahr für Jahr am Wiener Heldenplatz Veranstaltungen, die an die Opfer gedenken.

Vertreibung, Verfolgung, Diffamierung und Ermordung – das geschah überall. Auch in der Steiermark. Und daran wird heute noch erinnert. Wir verschaffen euch einen kleinen Überblick.

Acht steirische KZ-Außenlager

"Sie können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, in dieses Martyrium, in diese Vernichtung und so viel Leiden geworfen zu werden", sagte Pablo Escribano einst. Der Spanier war einer von rund 200.000 Menschen Menschen, die im KZ Mauthausen inhaftiert waren. Dieses Konzentrationslager in Oberösterreich war das größte Stammlager auf österreichischem Boden und hatte alleine in der Steiermark acht Außenlager:

KZ-Außenlager Graz-Leibnitz – Aflenz, Bruck-Mürzzuschlag

KZ-Außenlager Eisenerz – Eisenerz, Leoben

KZ-Außenlager "Marmor" – Peggau, Graz-Umgebung

KZ-Außenlager Bretstein – Bretstein, Judenburg

Schloss Lind – St. Marin bei Neumarkt, Murau

Schloss Lannach (nur Frauenlager) – Lannach, Deutschlandsberg

St. Lambrecht (nur Männerlager) – St. Lambrecht, Murau

St. Lambrecht (nur Frauenlager) – St. Lambrecht, Murau

Wer in das KZ-Außenlager Aflenz kam, musste (wie beim Großteil der Außenlager von Mauthausen) in unterirdischen Stollenanlagen für die Rüstungsindustrie arbeiten. Heute ist hier ein Ort des Gedenkens.

Hier wurden Zwangsarbeiter:innen entweder für die Rüstungsindustrie (z.B. für die Steyr-Daimler-Puch AG) oder für die Landwirtschaft und den Wegebau eingesetzt. (Nähere Infos: einfach hier klicken.)

Todesmarsch Richtung Präbichl

Mit dem Vorrücken der Befreier:innen versuchten die SS-Wachmannschaften auf Anordnung, Spuren der NS-Gräueltaten zu beseitigen. Dazu gehörte auch, KZ-Häftlinge aus Außenlagern in Stammlager zu führen, um sie dort zu vernichten – sofern sie nicht schon auf dem Weg erfroren, verhungerten oder erschlagen und erschossen wurden. Der Befehl lautetet, dass kein Häftling in die Hände der Alliierten gelangen und so von den Taten berichten darf.

Einer der bekanntesten dieser sogenannten Todesmärsche gipfelte mit einer Massenerschießung am Präbichl.

Todesmarsch: Häftlinge aus dem KZ-Dachau auf dem Marsch nach Bad Tölz ziehen durch die Würmstraße in Starnberg.

Nachdem die Rote Armee der Südostgrenze des Deutschen Reiches näher kam, pferchte man (vor allem ungarische) Zwangsarbeiter:innen zusammen, um sie ins KZ Mauthausen zu bringen. In mehreren Gruppen führten die Wege durch die Steiermark. Etwa vom Auffanglager Graz, Liebenau, über Gratkorn Richtung Bruck an der Mur oder vom Lager Andritz über Frohnleiten.

"Der grausige Zug hatte nichts Menschliches mehr an sich, es war ein Zug von Gespenstern, Nachtmahren am hellichten Tag, ein Zug lebender Leichen, der da vor unseren entsetzten Augen vorüberzog." - Benedikt Friedman, Zwangsarbeiter im Bezirk Voitsberg. (Heimo Halbrainer/Michael Schiestl (Hgg.), Adolfburg statt Judenburg. NS-Herrschaft: Verfolgung und Widerstand in der Region AichfeldMurboden, Graz 2011; S. 126)

Am 8. April 1945 erreichten rund 5.000 Juden und Jüdinnen den Präbichl, wo die Kolonne von der Eisenerzer Volkssturmeinheit übernommen wurde. Wohl auf Befehl des NS-Kreisleiters von Leoben, Otto Christandl, sollte die Masse dezimiert werden. Zwischen 200 und 300 Juden und Jüdinnen wurden an Ort und Stelle erschossen. Alljährlich findet ein "Lebensmarsch zum Todesmarschmahnmal" statt.

"Todesmarschmahnmal": Das Mahnmal auf der Passhöhe des Präbichls ...

Stolpersteine, die erinnern

Solche gemeinsamen Märsche bzw. Spaziergänge gibt es auch jedes Jahr zum Gedenktag andernorts. Etwa in Graz durch den Verein der Gedenkkultur, der zu Stolpersteinen geht. Stolpersteine, das sind kleine, aber durchaus sichtbare am Boden verlegte Gedenktafeln, die dort zu finden sind, wo einst vom NS-System verfolgte Menschen lebten oder arbeiteten, von den Nationalsozialist:innen aber aufgrund ihrer "Rassenideologie" verfolgt, vertrieben, deportiert, enteignet oder in den Suizid getrieben wurden.

Rund 250 wurden in der Steiermark schon verlegt. Der Großteil befindet sich in Graz. Nach und nach wird das Erinnern aber auch im ländlichen Bereich aufrecht erhalten. So wird etwa an die Widerstandskämpferin Mathilde Auferbauer in der Franz Josef-Straße 14 in Leoben gedacht, an das Kaufleute-Ehepaar Katharina und Samuel Sensel in der Hauptstraße 65 in Kindberg oder an die berühmte Fotografin Dora Kallmus und ihre Schwester Anna in der Dr. Ammannstraße 7 in Frohnleiten.

Auch eine Stolperwelle wurde schon verlegt, am ehemaligen Puch-Steg beim "Lager V" Graz Liebenau. Rund 5.000 Zwangsarbeiter:innen und Verfolgte überquerten den Weg täglich.

Die Stolperwelle, die an die Zwangsarbeiter:innen, am ehemaligen Puch-Steg, erinnern.

Jüdische Gemeinden einst und heute



Judendorf-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, heißt nicht von ungefähr so: Um 1161 wird eine größere Ansiedelung von Juden und Jüdinnen hier erstmals urkundlich erwähnt – der Ortsteil lag aufgrund wichtiger Handelsrouten für Kaufleute günstig. Die erste Erwähnung einer Ansiedlung von Juden in Graz ist 1261. Bis zur sogenannten Judensperre (Stopp weiterer Ansiedelungen) im Jahr 1439 (Aufhebung 1447) lebten die meisten rund um die Herren,- Stempfer- und Mesnergasse. Wo heute die Stadtpfarrkirche steht, war einst die erste Synagoge Graz zu finden.

Auch in Judenburg siedelte sich eine größere Gemeinschaft an – das Wappen zeugt davon und zeigt einen Juden mit einem sogenannten Judenhut. 1305 wurde erstmals ein jüdischer Kaufmann namentlich erwähnt.

Über die Jahrhunderte hinweg waren die Juden und Jüdinnen in der Steiermark, wie überall, immer wieder Vertreibungen, Diffamierungen und antisemitischen Übergriffen ausgesetzt – immer wieder durchbrochen von der Gleichstellung aller Staatsbürger:innen oder Genehmigungen für Geschäfte oder für die Abhaltung von Gottesdiensten. Das oblag stets der Gunst des jeweiligen Herrschenden.

2000 wurde die neue Synagoge in Graz der jüdischen Gemeinde übergeben.

Das Zentrum der steirischen jüdischen Gemeinde ist nach wie vor Graz. Rund 2.500 Juden und Jüdinnen lebten bis 1938 hier. In der "Reichskristallnacht" wurden rund 300 Männer verhaften und ins KZ Dachau deportiert, die Synagoge am Grieskai in Brand gesetzt. 1940 galt Graz als "judenrein". 62 Jahre nach der Zerstörung wurde die neue Synagoge feierlich eingeweiht.

An der Karl-Franzens-Universität gibt es die Möglichkeit, das Joint Master’s Programm " Jüdische Studien: Geschichte jüdischer Kulturen" in Kooperation mit der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg zu absolvieren.

