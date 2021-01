Frohnleiten: Eine Familie organisierte Hilfstransporte mit Spenden in das Erdbebengebiet.



In den Städten Petrinja und Sisak, rund 50 Kilometer südlich von Zagreb, hat am 29. Dezember ein Beben mit der Stärke 6,4 die Erde erschüttern lassen. Die Auswirkungen waren auch in Graz-Umgebung noch zu spüren. Während hier allerdings "nur" Lampen oder Christbaumkugeln wackelten, wurde vor Ort der Katastrophen-Zustand ausgerufen. Kurz nach dem verheerenden Beben starteten die ersten Hilfsaktionen. Einer der Ersten, der geholfen hat, war Boro Rastegorac. Der gebürtige Kroate lebt mit seiner Familie in Frohnleiten und hat nicht gezögert, private Lieferungen zu organisieren.

Menschen unterstützen



"Es hat Menschen getroffen, die es ohnehin schon schwer haben. Vor allem in kleineren Städten und Dörfern. Und Gebirgsdörfer sind kaum zu erreichen, Straßen können nicht befahren werden", sagt Rastegorac. Die Zustände in den betroffenen Regionen, die eingestürzten Häuser oder Menschen, die auf warme Mahlzeiten von anderen angewiesen sind, haben ihn an den Bürgerkrieg vor gut 30 Jahren erinnert: "Da kommen Bilder im Kopf wieder hervor, die wünsche ich niemandem. Es gibt noch viel zu tun." Über Social-Media-Kanäle rief die Familie die Frohnleitner zum Spenden auf. Mit großem Erfolg: In nur kurzer Zeit wurden kistenweise lebensnotwendige Güter gesammelt. "Ich bin überwältigt. Vor allem von der Jugend. Sie haben angepackt."

Jeder kann helfen



Helfen, das wird bei den Rastegorac’ großgeschrieben. "Es ist völlig egal, ob das Erdbeben Kroatien, Italien oder sonst ein anderes Land getroffen hat. Aber weil mein Mann kroatische Wurzeln hat, wissen wir genauer, wie sich die Menschen fühlen und wie es vor Ort abläuft", sagt seine Frau Evelin. Um direkt die zuvor gesammelten Spenden zu überreichen, machte sich die Familie schon zwei Mal auf den Weg. Das erste Mal am Dreikönigstag, an dem sie hautnah ein Nachbeben miterlebte. "Ich könnte jetzt sagen, dass das großes Pech war. Aber wir hatten Glück, dass nichts passiert ist. Und wenn man einmal selbst eine solche Katastrophe miterlebt, weiß man erst recht, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu helfen."