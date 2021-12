Feuerwehr Thondorf: Einsatzzentrum kommt neu

280 Quadratmeter Nutzfläche, dazu 1,1 Millionen Euro an Kosten – FF Thondorf wird Schmuckstück.

Viele Jahre haben die emsigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Thondorf um den Ausbau des in die Jahre gekommenen und viel zu engen Rüsthauses gekämpft. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern, der Gössendorfer Gemeinderat hat das mit 1,1 Millionen Euro veranschlagte Projekt abgesegnet.

Wie wird das neue Schmuckstück aussehen? Der bisherige Trakt bleibt ja bestehen. Hauptmann Gernot Nahler: “An der Nordseite wird das Gebäude um eine Atemschutz- und Taucherwerkstatt erweitert. Auch geschlechtergetrennte Umkleiden sind für unsere 98 Mitglieder, darunter acht Frauen, vorgesehen.“ Weiters entstehen im Zubau, der 280 Quadratmeter Nutzfläche umfasst, wahrlich dringend benötigte Lageräume. Denn: Manche nicht für den Ernstfall benötigten Utensilien wie Feldküche oder Jugendanhänger sind derzeit bei Bauern in der Nachbarschaft untergestellt.

Wann soll es losgehen? Nahler: “Einen Termin gibt’s zwar noch nicht, aber der Spatenstich anlässlich unseres Florianifestes im Mai wäre schon schön.“