Geh- und Radwege, Straßensanierung und Wasserversorgung: Frohnleiten investiert in die Infrastruktur.

Frohnleiten packt 2021 an: Neben Straßensanierungen und neuen Geh- und Radwegen gilt es auch, die Wasserversorgung auf Vordermann zu bringen.

Radwege entstehen



Rund 200 Kilometer umfasst das Frohnleitner Straßennetz. Diese müssen aber auch instand gehalten werden. Den Löwenanteil machen heuer die Generalsanierung der Fußbrücke beim Klinikum Theresienhof, Arbeiten am Altenberg und Pfannberg sowie die Schaffung eines Geh- und Radwegs im Ortsteil Wannersdorf, auf Höhe Mayr-Melnhof, mitsamt der Erneuerung der Fahrbahn aus. Im November 2020 hatte die Gemeinde nämlich seine Bürger dazu aufgerufen, an einer Umfrage teilzunehmen, die auf die Reduktion bis hin zum bestmöglichen Verzicht des Pkw-Verkehrs abzielt, um mit Fußgängern und Alltagsradfahrern die Mobilitätswende zu schaffen. "Die Umfrage und die Befahrung der einzelnen Ortsgebiete im vergangenen Jahr haben gezeigt, wo der Schuh drückt. Diese Erkenntnisse werden mit der ‚VerkehrPlus‘, den Verkehrsplanern, bearbeitet und in ein Umsetzungskonzept gefasst", teilt Bürgermeister Johannes Wagner mit. Der Ansatz, die Bürger aktiv in den Prozess miteinzubeziehen, war unter anderem auch die Neugestaltung des Bahnhofs mit seiner hohen Frequenz. Daher spielt im Radverkehrskonzept beziehungsweise der Sanierung die Nord-Einfahrt und die Verbindung des rechten Murufers über die Hauptbrücke zum Bahnhof eine Rolle.

Digitale Versorgung



Um die Funktionsfähigkeit und den Leitungszustand der kommunalen Wasserversorgung entsprechend dokumentieren und erhalten zu können, wird ein digitaler Wasserleitungskataster errichtet. Gut 100 Kilometer Leitungen werden dazu ins Programm aufgenommen und digitalisiert. "Als größte Baumaßnahme wird die Dr.-Ammann-Straße beginnend vom Leobnertor bis zur Adriacher Straße mit einer Länge von rund 980 Metern saniert", so Wagner, der verrät, dass im Zuge der Sanierung in diesem Bereich gleich auch ein Breitbandausbau erfolgt. Danach wird die gesamte Fahrbahn neu asphaltiert. Circa 800.000 Euro wird das gesamte Projekt kosten.