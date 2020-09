Frohnleitnerin macht Schubladen zur Kunst

Die Initiatorin des Kunst off-space Narrenkastls, Künstlerin und Pädagogin an der MS Frohnleiten Ulli Gollesch stellt ihre „Geschichten aus der Schublade“ in Leibnitz aus. Den künstlerischen Schubladenblick mit Ansammlungen von Erinnerungen bezeichnet die Frohnleitnerin auch als eine Art Archäologie ihrer Biografie. Bis 24. Oktober sind in der Galerie Marenzi händisch gefertigte Hochdrucke, Kaltnadelradierungen und ein Experimentalfilm der Künstlerin zu sehen. Zur Vernissage am 11. September gibt es einen Shuttlebus um 17:30 Uhr vom Bahnhof Frohnleiten nach Leibnitz (retour 20:45 Uhr) zum Unkostenbeitrag von 10 Euro. Anmeldung ugollesch@gmail.com.