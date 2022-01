Die Koralmbahn, die aktuell im Süden von Graz ihr letztes Teilstück bekommt, bringt Herausforderungen.

GRAZ-UMGEBUNG. Der Bau des letzten Teilstücks der Koralmbahn läuft im Süden von Graz nach der Weihnachtspause wieder auf Hochtouren. Das dann fertige Streckenstück (Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen) stellt die ÖBB natürlich auch vor Herausforderungen.

Im Bereich des neuen Kreisverkehrs wird bereits eifrig gebaut.

Stützpunkt Wundschuh

Seit Anfang des Jahres wird deshalb im Gemeindegebiet von Wundschuh ein sogenannter Instandhaltungsstützpunkt von der ÖBB errichtet. Dieser befindet sich unmittelbar in der Nähe des Bahnhofs Werndorf, auch für die gute Erreichbarkeit für die Mitarbeiter. Bis zu 100 Mitarbeitern soll der neue Stützpunkt einen Arbeitsplatz bieten. "Da kommt dann alles zusammen. Infrastruktur und Servicierung an einem Standort", freut sich auch Wundschuhs Bürgermeisterin Barbara Walch über das neue Projekt in ihrer Gemeinde.

Eingangsbereich zum neuen ÖBB-Betriebsgebäude.

Neue Portalfeuerwehren

Der neue Stützpunkt ist, auf steirischer Seite, einer von zwei dieser Art entlang der neuen Koralmbahnstrecke. Wartung und Instandhaltung werden von hier aus durchgeführt. Neben dem Betriebsgebäude werden auch eine Abstellhalle für Züge mit modernen Werkstätten sowie eine 200 Quadratmeter große Halle für Stahlbau samt zusätzlichen Lagerflächen im Freien errichtet. Aber auch für Notfälle wird vorgesorgt. Ein sogenannter Rettungszug für den Koralmtunnel soll in Wundschuh stationiert werden. Apropos Sicherheit: Da kommen auch neue Aufgaben auf die Feuerwehren Kalsdorf und Feldkirchen bei Graz zu (wir haben bereits darüber berichtet).

Diese zwei Wehren gelten nach Fertigstellung nämlich als sogenannte Portalfeuerwehren für die Unterflurtrasse zwischen den beiden Orten. Neue Einsatzfahrzeuge und der Umbau der Rüsthäuser sind dafür erforderlich. Der (Um-)Baustart bei beiden Einsatzzentralen ist bereits erfolgt.

Die Feuerwehren rüsten für die Koralmbahn auf:

