Gratwein-Straßengel, genauer gesagt der Ortsteil Judendorf-Straßengel, ist reich an – wie die Gemeinde es selbst formuliert – "himmlischen Plätzen. Kapellen, Kirchen und auch Bildstöcke spielen für die Historie eine bedeutsame Rolle.

Ortsbildpflege und Sicherheit



Insgesamt 17 Tonnen wiegt der Bildstock in der Schulstraße in Gratwein-Straßengel, Ortsteil Judendorf-Straßengel – und dieser wurde heute Vormittag, 10. September, auf Initiative des Fachausschusses für Tourismus und Kultur unter Obfrau Martina Auer versetzt. Die Versetzung erfolgt, eine Straßenverbreitung vorgesehen ist, die zur allgemeinen Sicherheit des Straßenverkehrs beitragen soll. Das Blickfeld wurde durch die Ausweitung des Kreuzungspunktes vergrößert. Die Revitalisierung des Bildstockes ist für Frühjahr 2021 geplant.

Im Zuge der Revitalisierung des Bildstockes in der Schulstraße hat man dabei sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen: Ortsbildpflege und eine maßgebliche Erhöhung der Qualität der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich.