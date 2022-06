Grazer Krauthäuptel, Süßkartoffeln oder Gurken kommen jetzt dreimal wöchentlich direkt frisch von steirischen Bäuerinnen und Bauern aus der Südoststeiermark und dem Grazer Feld in die Tourismusregionen der Obersteiermark.

STEIERMARK. Die Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region wird in diesen Zeiten immer wichtiger. Die Bevölkerung und auch die Gastronomie sowie der Tourismus setzen verstärkt auf Produkte ohne weite Lieferwege. Das Wort "Selbstversorger" hat nicht nur wegen des Ukraine-Krieges an Wert gewonnen.

Grundstein auf der Schafalm gelegt



Deshalb liefert das von der Landwirtschaftskammer federführend gegründete "Bäuerliche Versorgungsnetzwerk (BVN)" seit Mai erntefrisches Obst und Gemüse zu Eurogast Landmarkt ins Ennstal. Der Grundstein dieser Partnerschaft wurde vor drei Jahren gelegt, als die Grazer Krauthäuptelbauern über Eurogast Landmarkt erstmals die Gäste der Schafalm mit dem knackigen Salat versorgten. "Diese Partnerschaft eröffnet auf den Speisekarten der Region neue Möglichkeiten, dem Gästewunsch nach möglichst viel Steiermark am Teller zu erfüllen", appelliert Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein an die Gastronomen und Gemeinschaftsverpfleger, diese Chance zu ergreifen.

Der Grundstein für das Bäuerliche Versorgungsnetzwerk wurde 2019 auf der Schafalm hoch ober Schladming gelegt.

In voller Frische vom Süden in den Norden



Das BVN holt das frisch geerntete Obst und Gemüse direkt bei den Bauern ab und bringt es am selben Tag zu Eurogast Landmarkt. Die vielfältigen Produkte liegen am Nachmittag bereits in den Kühlräumen und Regalen in Liezen und Schladming. "Wir liefern aktuell Grazer Krauthäuptel, bunten Mix-Salat, heurige Erdäpfel, Jungzwiebel mit Grün, Jungknoblauch mit Grün, Frühkraut, Rispentomaten, Gurken, Karotten, Süßkartoffeln, Lauch, Kohlrabi, Spargel, Erdbeeren, Äpfel und steirische Beeren. Die Produkte variieren nach Saison und werden wöchentlich angepasst", erklärt BVN-Obmann Markus Hillebrand, der selbst Gemüsebauer in Zettling ist.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit Eurogast Landmarkt unseren ersten Wiederverkäufer und perfekten Partner mit an Bord zu haben", so der Gemüsebauer weiter. Wenn es nach ihm geht, sollen in Zukunft weitere Warengruppen, wie etwa Frischfleisch, hinzukommen und auf dem Rückweg Ennstaler Spezialitäten in den Süden mitgenommen werden.

