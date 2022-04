Schüler:innen aus Gratkorn haben sich kürzlich auf die Spuren eines der bekanntesten Künstlers gemacht, den doch auch niemand kennt.



Banksy ist ein weltberühmter Maler und Graffiti-Künstler, und doch weiß niemand, wer sich hinter dem Street-Art-Superstar versteckt. Seine Werke erzielen bei Auktionen Millionen, obwohl und vielleicht auch weil Banksy die Grenzen der Kunst in Frage stellt. Im Zuge der Bildnerischen Erziehung besuchte die 3B der Mittelschule Gratkorn die Ausstellung im Citypark, die anhand originalgetreuer Reproduktionen Einblick in das künstlerische Schaffen von Banksy gibt.

Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf unterschiedlichsten Materialien brachten die Schüler zum Staunen. Erfreut war die Jugend darüber, sich selbst an der Graffiti Area mit Markern verewigen zu können. Ein Besuch beim Scope Graffitishop in Graz rundete das Programm ab. Hier konnten die Jugendlichen Fragen zu Technik, Sprühdosen und Marker stellen aber auch, was man als Anfänger beachten muss und wo man legal sprühen kann.

Auch die Berufsbilder in diesem Bereich stellten Benjamin Schindler und Marco Pöltl vor. Banksy bleibt ein Mysterium, wie auch eines seiner berühmtesten Werke, das nach einer Auktion geschreddert wurde.