Gratwein-Straßengel: Klangzauberei und Hexentanz

Für einen Abend hüllt sich das Freigelände von Höller-Fliesen in Gratwein-Straßengel in einen Klangzauber mit Schattentanz. Andreas Höller und seine Familie sind am 16. August um 19:00 Uhr Gastgeber eines Haus.Kultur-Nachbarschaftskonzerts mit Erich Oskar Huetter/Violoncello, Patrick Dunst/Saxophon und Grilly Pollheimer/Perkussion. Neben Werken von Johann Sebastian Bach oder Philip Glass, tanzt Tanja Schmid zu indischer Musik. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Höller Fliesen-Ausstellungshalle statt Festival Hotline 0660 6632660, Eintritt 10 Euro.