Großer Erfolg für Musikschule Kalsdorf

Er gilt als musikalischer Oskar und als Meilenstein für Talente: In der Vorwoche fand der Musikschulwettbewerb Prima la musica in Graz statt, bei der die besten Schüler der 50 steirischen Musikschulen ihr Können zeigten. Vier Schüler der Musikschule Kalsdorf brillierten beim Bewerb und dürfen sich über höchste Auszeichnungen freuen.

Leo Uggowitzer holte sich am Schlagzeug den ersten Preis und die Berechtigung, beim Bundeswettbewerb im Mai in Salzburg die Steiermark zu vertreten. Der 12jährige beeindruckte die Jury u.a. mit dem drumtechnisch hochkarätigen Stück „Perpetual Commotion“, das er bravourös am Xylophon spielte. „Es macht mir ganz einfach Spaß“, sagt der Kalsdorfer über seinen großen Erfolg. Einen ersten Preis mit Auszeichnung holten sich Hanna und Magdalena Böhm, die Zwillinge beeindruckten auf Harfe und Violine. Ein zweiter Platz ging an Serafina Zimmermann auf der Blockflöte. Stolz auf ihre Schüler sind deren Lehrer Walter Shorty Kemmer, Helga Haditsch und Mona Smale sowie Musikschuldirektor Manfred Uggowitzer. Am Klavier begleitet wurden die jungen Musiker von Milica Vasovic-Eriksson.