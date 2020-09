Großer Pool-Boom in der Krisenzeit

Der eigene Pool wird immer beliebter: Während Corona sind die Absatzzahlen stark gestiegen.

Der plötzliche Lockdown hat im März auch die heimische Wirtschaft völlig am falschen Fuß getroffen: Ein Großteil der Geschäfte musste für einen längeren Zeitraum schließen. Leere Auftragsbücher von heute auf morgen gab es aber nicht in jeder Branche. "Wir hatten überhaupt keinen Stillstand. Es scheint so, dass sich sehr viele Menschen während der Homeoffice-Zeit überlegt haben, einen Pool in den Garten zu stellen", berichtet Hubert Matl von PoolPoint. Das in Premstätten beheimatete Unternehmen gibt es nun seit 22 Jahren, "die Auftragslage ist derzeit aber definitiv stärker als in der Vergangenheit. Wir haben ein Nachfrage-Plus in Höhe von 20 bis 30 Prozent."

Qualität als Trumpf

Den Trend hin zur Gestaltung der eigenen vier Wände und des eigenen Gartens habe sich aber schon lange abgezeichnet. "Die Menschen denken sich: ,Jetzt leiste ich mir was Cooles.‘ Man merkt deutlich, dass nicht nur kleine, einfache Pools, sondern auch qualitativ hochwertige Anlagen sehr gefragt sind", erklärt der Unternehmer. Ein weiterer Grund für das gut gehende Geschäft sei das Alleinstellungsmerkmal von PoolPoint.

Auftragsbücher voll

"Wir sind der einzige Komplettanbieter in der Steiermark. Vom Aushub über die Bauarbeiten bis zum Einbau der Technik, der Wasseraufbereitung sowie der Poolsanierung wird bei uns alles aus einer Hand geboten", wird Matl deutlich. Die Auswahl an Schwimmbecken ist mittlerweile auch extrem gestiegen. "Sehr beliebt sind derzeit vor allem auch Skimmerbecken mit Einbauteilen wie Einlaufdüsen, Skimmer und Gegenstromanlagen sowie Überlaufrinnenbecken, bei denen die Wasserfläche mit den angrenzenden Flächen eine ebenmäßige Einheit bildet." Wichtig sei ihm vor allem der Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien. "Das honorieren die Kunden."

Und genau die Kundenschicht hat sich in den letzten Jahren noch weiter diversifiziert. "Extravagante Pools wollen nicht mehr nur junge Menschen, mittlerweile steigt die Nachfrage auch bei der Generation 50plus."

Corona hin oder her, der Boom scheint aber anzuhalten: "Kürzlich haben wir den 1.000. Pool eingebaut. Wir haben darüber hinaus jetzt bereits Aufträge für Jänner und Februar 2021", sagt Matl abschließend.