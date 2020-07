GUSTmobil geht in Verlängerung

Mit neuen Bedingungen fährt das Anruf-Sammeltaxi nach der Probezeit weiterhin durch den Bezirk.

Eigentlich, so munkelte man, stehe das GUSTmobil kurz vor dem Aus. Nach der nun dreijährigen Probephase verlängern 27 Gemeinden weiterhin den Vertrag mit dem Grazer Unternehmen ISTmobil, sodass das GUSTmobil bis Ende des Jahres weiterhin für Gäste da ist.

Neue Möglichkeiten



Seit 2017 ist das Anruf-Sammeltaxi als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr in 29 GU-Gemeinden unterwegs. Dabei wurden bereits gut 500.000 Kilometer gefahren und 110.000 Personen von A nach B gebracht. Während des strikten Corona-Lockdowns hat sich das Anruf-Sammeltaxi auch als Nahversorger auf vier Rädern bewährt. "Durch Corona hat sich unser Zeitplan der Neuausschreibung des Systems verzögert. Umso mehr freut uns der große Zuspruch der Gemeinden, den GUSTmobil-Betrieb überbrückend aufrechtzuerhalten. Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren an der Evaluierung der drei Betriebsjahre, um eine Weiterführung mit den interessierten Gemeinden auf neue und solide Beine zu stellen", sagt Bernd Gassler, Geschäftsführer Regionalmanagement Steirischer Zentralraum. So wie die allgemeinen Bedingungen ausverhandelt werden, soll eine EU-weite Ausschreibung für den Betrieb erfolgen. Neu schon jetzt ist die Fahrtgestaltung: Das GUSTmobil kann ab sieben Kilometern direkt fahren, sofern die nächste Haltestelle vom Wunschstartpunkt nicht unter 500 Metern erreichbar ist. Auch wenn innerhalb von 30 Minuten, bislang waren es 45 Minuten, kein öffentliches Verkehrsmittel fährt, kann das GUSTmobil genutzt werden.