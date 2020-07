Dies war die Überschrift eines Impulsvortrages von Roman Schmidt letzten Donnerstagabend (23.07.2020) im VAZ Fernitz. Organisiert wurde diese Veranstaltung vom Verein „Lebensraum Fernitz-Mellach“ mit dem Untertitel „Erfolgreiche Gemeindeentwicklung am Beispiel des Steirischen Vulkanlandes!“ Der Referent, Roman Schmidt er ist Regionalentwickler, zeigte mit 10 Fragen auf, dass man eine Region, eine Gemeinde, zum Top-Lebensmittelpunkt machen kann.

Egal ob es ein Handwerks-Cluster, eine Literaturwerkstatt, eine Vision zur besonderen Kulinarik oder ein Raumprogramm für die Platzgestaltung ist, mit den 10 Fragen gelang es Roman Schmidt, dass die 60 Zuhörer/-innen innerhalb von 90 Minuten zu einem Nachdenkprozess angeregt wurden. So stellte er gleich Anfangs die Frage über den Fragen „Wer ist Schuld?“. Wir sind Gesellschaftlich so geprägt, dass wir die Schuld immer bei den Anderen suchen! Beginnend bei der Politik über die Kirche bis hin zum Nachbarn. Schmidt dazu, sollten wir nicht das Vergangene hinter uns lassen und mit dem JETZT beginnen um neue, optimale Bewertungen zu setzen.

Das besondere an Roman Schmidt`s Fragen ist, dass er in seinen Ausführungen die Antworten parat hat und im Sinne seines Credo: „Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg von Gemeinschaft“, die gestellten Ungewissheiten gedanklich vom Publikum beantworten lässt. So stellte er u.a. auch die herausfordernden Fragen wie:

Ist die Situation in der Gemeinde schwierig?

Woran erkennt ihr das Erfolgsmodell deines Sitznachbarn?

Wo werden politische Entscheidungen getroffen?

Zur regionalen Entwicklung gehört, in weiterer Folge die daraus resultierende Wertschöpfung, wobei das Ergebnis aus der Wertschätzung kommt – so die überzeugende Meinung des Referenten. Wertschätzung ist in der heutigen Zeit eine zentrale Herausforderung und wird bereits in vielen Bereichen angewandt, und wird auch in Zukunft eine wesentliche Herausforderung für eine erfolgreiche Regionalentwicklung sein. Roman Schmidt brachte dazu auch ein Zitat aus einer 2017 veröffentlichten Studie von der Johannes Kepler Universität Linz: „Wenn wir 10% mehr heimische Lebensmittel kaufen würden, gäbe es in Österreich 21.000 zusätzliche Jobs“.

Der Impulsgeber und Vortragende Roman Schmidt ist wie eingangs erwähnt Regionalentwickler und betreibt auch eine Markenagentur. Auf seiner Homepage www.conterfei.at ist zu lesen: Vorträge, Seminare und Präsentationen zu Themen wie Produktphilosophie, Regionalentwicklung, Sprachentwicklung und Wertschätzung zeugen von der Expertise. Immer dann, wenn Menschen Wertschätzung leben, ist das Fundament für große Entwicklungen geschaffen. Wenn dann noch ein kraftvolles inneres Anliegen und ein inspirierendes Bild der Zukunft dazukommen, muss man sich um die persönliche, betriebliche und regionale Entwicklung nicht zu sorgen.