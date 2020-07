Hallstatt gibt’s auch in China

Corona hat` s gebremst, die asiatische Lawine, die täglich über Hallstatt

gerollt ist. Die 800 Einwohner waren sicher nicht alle glücklich darüber -

haben aber durch diese Besuche recht gut dabei verdient.

Die Asiaten kauften nicht nur üblichen Touristenkitsch, sondern auch Salz

in allen Geschmacksrichtungen, Keramik und Seifen.

Die Damen konnten sogar auf die „Schnelle“ in ein Leihdirndl schlüpfen ---

für einige Foto- und Filmaufnahmen ihrer Mitreisenden.

Dieses nannte sich dann : “Dirndl to go” !

Nicht selten standen dann diese Gäste im Vorgarten oder gleich im Wohnhaus.

Dachten doch viele : Hallstatt ist ein Freilichtmuseum und die Bewohner

seien nur Statisten während des Tages über !

Das Hallstatt, das kopiert und in China 1 : 1 aufgebaut wurde, steht in der

Provinz Guangdong.

Wer meint, seit Corona sei Hallstatt menschenleer - der irrt !

Einheimische und Gäste nutzen diese Zeit ohne Asiaten – UNSER Hallstatt

mal selber zu besuchen….!