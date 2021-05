Am kommenden Sonntag (30. Mai) findet von 8 bis 12 Uhr ein Flohmarkt unter dem Motto "Rund ums Kind" am Marktplatz in Hausmannstätten statt. Natürlich findet die Veranstaltung unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen statt. Bei Regenwetter wird der Flohmarkt nicht stattfinden.