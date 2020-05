Hausmannstättens Judoka schützen sich und andere

Auch wenn Sport jetzt wieder eingeschränkt möglich ist, eine sportliche Betätigung mit Körperkontakt, wie bei Judo, bleibt weiterhin untersagt. Judo ist weitaus mehr als eine Körperertüchtigung, Persönlichkeitsentwicklung, Verantwortung für andere übernehmen, Höflichkeit und gegenseitiges Helfen gehören dazu. Auch im Judohaus Hausmannstätten ist der Trainingsbetrieb coronabedingt ausgesetzt. Um die Zeit des Abstands in einem Sport mit Anstand zu überbrücken, beschaffte der Verein für seine jüngsten Mitglieder jetzt Mund-Nasenschutz-Masken. Diese auskochbaren Stoffmasken tragen neben dem Vereinslogo das Motto „zu eurem Schutz“ und sollen den Teamgeist der jungen Judoka in der pandemischen Krisenzeit verstärken. „Die Kinder vermissen das Training sehr und wünschen sich eine baldige Wiederaufnahme“, sagt Obmann Fritz Steiner. Bis zum Start hätten viele gerne auch ein allgemeines Training im Freien, wie es momentan gestattet ist. Steiner und sein Sohn Leonhard denken ein solches an, das in 10er Gruppen ohne Körperkontakt stattfinden könnte. „Wir sind im Planen“, bestätigt der Judoka. www.judohaus.at.