Nach wie vor kämpfen die Schöckl-Gemeinden mit einem anhaltenden Besucheransturm an den Wochenenden. Nun hat man sich Hilfe geholt – und kurz vor den Weihnachtsferien wird um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Die Lockdowns haben die Menschen nach draußen gelockt. Beliebtestes Ausflugsziel für Einheimische und Auswärtige ist der Schöckl. Wanderer, Spaziergänger und Sportler sind bei jedem Wind und Wetter Richtung Gipfel unterwegs, um frische Luft zu tanken. Jedes Wochenende, seit Beginn der Pandemie. Die Schöckl-Gemeinden freuen sich zwar über Besucher, haben aber mit den Folgen zu tun: Wildparker, Wildpinkler und Müllsünder.

Im Februar forderte Lambert Schönleitner, Landessprecher der Grünen Steiermark, Verkehrslandesrat Anton Lang dazu auf,

"in Kooperation mit der Stadt Graz und den betroffenen Gemeinden (St. Radegund, Stattegg,Semriach, Weinitzen) ein nachhaltiges Besucherlenkungskonzept für den Schöckl auszuarbeiten

und umzusetzen", wie es im schriftlichen Bericht heißt (siehe Infos hier).

Der Antrag wurde im April angelehnt, der Bedarf sei nämlich nicht gegeben. Stattdessen wurde 2019 ohnehin, wie die Antwort lautet, auf den Ausbau der öffentlichen Anbindungen gesetzt, die Betriebszeiten ausgedehnt und neue Anbindungen geschaffen. "Die Rückmeldungen auf diese Maßnahmen waren durchwegs positiv und seitens der Bevölkerung gab es weder in der Abteilung 16 noch beim Verkehrsverbund Rückmeldungen, die auf überfüllte Busse oder zu geringes Fahrplanangebot schließen lassen."

Auch Anrainer verstehen

Dass dies das Problem aber nicht gelöst hat, sieht man in Stattegg. In Steingraben parken Tagesausflügler weit über den offiziellen Parkplatz hinaus Wald und Wiesen zu. Die Gemeinde hat selbst reagiert und stockt auf: Zu den 35 vorhandenen Parkplätzen kommen bald 35 weitere hinzu. "Dann sind wir aber wirklich am Limit angekommen", sagt Helmut Binder von den Grünen. Als Sofortmaßnahme wurde bereits am Wochenende ein Halteverbot auf einer Straßenseite errichtet.

Das mache, laut Binder, auch Sinn, denn hier geht es nicht mehr um Probleme mit dem Parken, sondern um eine Sicherheitsfrage: "Neben den Anrainern, deren Zufahrten zugeparkt werden, bleibt entlang der Straße kaum noch Platz für Einsatzfahrzeuge. Was ist, wenn die Feuerwehr wirklich durch muss?", fragt er und bittet um Rücksichtnahme: "Unser Bürgermeister tut wirklich sein Bestes, die Gemeinde arbeitet stets an Lösungen. In den Weihnachtsferien werden wieder viele Besucher erwartet. Es wäre doch schön, wenn wir alle zusammen den Schöckl genießen können. Man muss auch die Anwohner verstehen."

Vergünstigungen mit Öffis



Auf der anderen Seite in St. Radegund wünscht sich der Grüne Gemeinderat Günter Lesny eine Lösung, die mit der Idee, mehr Öffis zu nutzen, verbunden werden kann: "Der öffentliche Verkehr wird aktuell so hoch gelobt, dann muss man auch am Angebot basteln", sagt er und gibt als Beispiel: "Für Besucher, die die Seilbahn nutzen, gibt's gratis Parkplätze. Sinnvoller wäre es aber: Wer mit den Öffis kommt, kann gratis rauf." Mehr Plätze für Autofahrer zu schaffen, wäre für Lesny nicht sinnvoll, "denn das würde den Verkehr fördern. Wir brauchen ein anständiges Leitsystem, damit man schon 'unten' weiß, dass 'oben' nichts mehr geht."

Welche Lösungsansätze braucht es für die Besucher?

Profis jetzt am Werk



Hilfe haben sich die Gemeinden St. Radegund, Stattegg, Semriach und Weinitzen aber schon geholt und mit dem Planungsbüro Verkehrplus Profis ins Boot geholt, um der Lage nach gut eineinhalb Jahren Herr zu werden. "Wir wurden beauftragt, die gesamte Situation zu lösen und sind schon in der Zielgeraden. Das ist eine tolle Kooperation, denn die Gemeinden arbeiten miteinander an sinnvollen Lösungen, wollen handeln und den Anrainern und Besuchern etwas bieten", teilt Markus Frewein mit. Dazu hat das Planungsbüro Daten erhoben und Konzepte erstellt, die nun bei den Bürgermeistern aufliegen. "Sie werden sich intern beraten und entscheiden. Anfang 2022 können dann Entscheidungen getroffen werden." Teil des Plan ist es auch, in Zukunft weitere Akteure mitreden lassen zu können, wie Vereine oder die Gastronomie, sodass langfristig ein Verkehrskonzept und eine Parkraumbewirtschaftung die Besuchermassen lenken kann.

