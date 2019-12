Hoch zu Ross am Stefanitag

Traditionell luden Monika und Andreas Peißl am Stefanitag zur Pferdesegnung auf ihrem Reithof in Zettling. Der schöne Brauch geht zurück auf den Heiligen Stephanus, dem Schutzpatron der Reiter, Kutscher und Pferdehalter. Auf den Namen des Heiligen segnete Vikar Norbert Glaser Pferde und Reiter. „Der Friede ist so gemeint, dass die ganze Schöpfung in Frieden miteinander leben soll, das ist für uns Menschen ein großer Auftrag“, sagte der Pfarrer, bevor er gesegnetes Brot den Pferden brachte. Musikalisch wurde der Festakt von den Bläsern der MUZ umrahmt.