Alpenveilchen, Fingerhut, Sterndolde, Wilde Orchidee und viele weitere heimische Wildblumen blühen derzeit an Straßenrändern und entlang von Wegen. Sie erfreuen durch ihre Schönheit und Vielfalt nicht nur unser Herz, sie dienen auch vielen Insekten als wertvolle Nahrung. Leider werden sie oft Opfer zu intensiver Straßenpflege: zu frühes und zu tiefes Mähen kann die in voller Blüte stehende Pracht schnell und nachhaltig in wüstes Ödland verwandeln. Auch die (rücksichtsvolle) Pflege der Straßenverkehrsflächen bietet uns Möglichkeiten zum Artenschutz!