Mit der Aktion der Landwirtschaftskammer "Tierwohl braucht Mitverantwortung" wird nun auch verstärkt in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel auf das Thema aufmerksam gemacht, heimische Bäuerinnen und Bauern beziehungsweise ihre Tiere zu schützen, indem alle ihren Beitrag leisten.

GRATWEIN-STRASSENGEL. Zusammen mit der Landwirtschaftskammer appellieren Gratwein-Straßengels Gemeindebäuerinnen, die Frauenbewegung und die ÖVP an Hundehalterinnen und -halter sowie Erholungsuchende, die Hundekot oder Müll an Plätzen hinterlassen, die eigentlich die Futterstellen von Weidetieren sind.

Verantwortung zeigen



So wurden gemeinsam die entsprechenden Hinweistafeln angekauft und den interessierten ortsansässigen Landwirtinnen und Landwirten kostenlos zur Verfügung gestellt. "Mir als Hundebesitzer liegt diese Aktion sehr am Herzen, so werden auf freundliche Art und Weise Erholungssuchende daran erinnert, den für das Weidevieh sehr gefährlichen Hundekot und andere Verunreinigungen, nicht in den Futterwiesen liegen zu lassen", sagt ÖVP-Vizebürgermeister Mario Schwaiger.

Da muss jede Hundebesitzerin, jeder Hundebesitzer durch: Einfach die Hinterlassenschaften des Hundes aufsammeln und ab damit in die Restmülltonne.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Nina Schemmerl

Nicht zuletzt, weil:

Hundekot ist kein Dünger — ganz im Gegenteil: Sind im Hundekot Parasiten enthalten, bleiben diese lange an den Gräsern haften. Werden diese verunreinigten Gräser von den Kühen mitgefressen, kann dies zu Totgeburten führen, Pferde und Schafe können daran erkranken.

Hundekot stellt ein Infektionsrisiko dar: Kinder und abwehrgeschwächte Erwachsene sind besonders gefährdet. Zahlreiche winzige Eier von Parasiten können beispielsweise durch Schuhsohlen bis in Wohnungen hinein verbreitet werden. Es besteht daher immer die Gefahr eines indirekten Kontaktes mit Hundekot.

Durch Schnüffeln an Kot können andere Hunde infiziert werden: Als Hundekot-Parasiten werden verschiedene Würmer, Giardien und Kokzidien genannt. Da Entwurmungen nicht regelmäßig durchgeführt werden, ist damit zu rechnen, dass jeder dritte Hund Träger von Darmwürmern ist. Symptome dafür bleiben bei erwachsenen Tieren meist unauffällig.

Immer öfter wird Müll auf Wiesen und Weide gefunden — neben Sackerl mit Hundekot auch Aludosen und Glasflaschen. Beim Mähen wird der Müll zerkleinert und verteilt. Der zerkleinerte Müll im Futter kann die Tiere dann schwer verletzen oder im Extremfall sogar töten.

Dosen, Flaschen und Verpackungen landen häufig in den Wiesen – als scharfkantige Stücke dann im Futter. Rinder verletzen sich daran und können sogar verenden.

Foto: BBL

hochgeladen von Nina Schemmerl

Hinsauschauen statt wegschauen



"Tierwohl ist medial in aller Munde. Dass aber jeder von uns, der die Natur schätzt einen wichtigen Beitrag leisten kann, ist den wenigsten bewusst. Achtlos weggeworfener Müll, Dosen, aber auch Feuerwerksüberreste können bei unseren Nutztieren zu schweren innerlichen Verletzungen führen", sagt Bezirkskammerrätin Astrid Kogler.

Trotz tierärztlicher Hilfe kommt es leider immer wieder im schlimmsten Fall sogar zu Verendungen. Tierleid und wirtschaftlicher Schaden sind die Folgen. "Aber 100 Prozent vermeidbar. Denken Sie an die Folgen und machen Sie Ihre Mitmenschen darauf aufmerksam. Hinschauen statt wegschauen zum Wohle unserer Tiere", so Kogler.

