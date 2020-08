Der Volksschulzubau in der Gemeinde Wundschuh schreitet zügig voran.

Die Sommerferien werden in der Gemeinde Wundschuh so richtig genutzt. Bei der Volksschule wird, wie berichtet, ein Zubau errichtet, um dem Platzbedarf für die Kinder gerecht zu werden. Aktuell sind die Arbeiten des Zimmermeisters beim Zubau der Volksschule in vollem Gange. Der massive Holzbau steht bereits, aktuell wird der Dachstuhl aufgestellt.

Zügiger Baufortschritt

"Aufgrund der Corona-Krise haben wir eine zweimonatige Verzögerung. Wir werden in den Herbstferien übersiedeln. Der große Vorteil dann ist, dass Ganztagsschule und Volksschule an einem Ort zusammengefasst sind. Das war bislang ja nicht so", freut sich Bürgermeisterin Barbara Walch über den zügigen Baufortschritt.