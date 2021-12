"Mit Stand heute (23.12.) halten wir bei insgesamt 2.230.227 Covid-Schutzimpfungen, die in der Steiermark bereits verabreicht wurden. Die Erstimpfungsrate liegt damit bei 73,3 Prozent. 37,62 Prozent der Bevölkerung in der Steiermark haben auch bereits die dritte Impfung bekommen, da liegen wir ganz gut", sagt Impfkoordinator Michael Koren.

Auch über die Feiertage und zum Jahreswechsel gibt es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Dazu hat das Land Steiermark einen Plan erstellt. In Graz-Umgebung ist es möglich, sich bei den Impfstraßen in Gratkorn und Premstätten wie folgt zu schützen:

Sonntag, 26.12., von 8 bis 14 Uhr

Freitag, 31.12., von 10 bis 20 Uhr

zusätzlich am Sonntag, 26.12., ist es in Premstätten, Graz und Bruck an der Mur für Kinder möglich, sich impfen zu lassen.

möglich, sich impfen zu lassen. Am 24.12., 25.12.2021 und 1.1. werden an den Impfstationen des Landes keine Impfungen durchgeführt. An den übrigen Tagen gelten - bis auf die vorher aufgezählten Ausnahmen - die normalen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Auch kann sich noch getestet werden. Dazu gibt es folgende Zeiten in Gratkorn und Premstätten:

Freitag, 24.12., 8 bis 14 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen*: bis 9 Uhr)

Samstag, 25.12., 8 bis 14 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen: bis 11 Uhr)

Sonntag, 26.12., 8 bis 12 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen: bis 11 Uhr)

Freitag, 31.12., 8 bis 14 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen: bis 9 Uhr)

Samstag, 1.1.2022, 8 bis 14 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen: 11 Uhr)

Donnerstag, 6.1.2022, 8 bis 14 Uhr (Abgabe bei den Sparboxen: 11 Uhr)

* Damit die PCR-Gurgeltests noch am selben Tag abgeholt werden können, müssen sie an den Feiertagen jeweils bis spätestens zu den oben genannten Uhrzeiten abgegeben werden. Gilt natürlich für die Tests, die zu Hause durchgeführt werden.

----------

Wie das Land Steiermark heute, 13. Dezember, mitteilt, gibt es einen ersten Verdacht auf die neue Virusmutation Omikron in der Steiermark, genauer gesagt in Graz-Umgebung. Eine Person aus dem Bezirk, die am Wochenende PCR-positiv getestet wurde, könnte sich mit dieser Virusmutation angesteckt haben, nachdem sie erst vor Kurzem aus dem Süden Afrikas zurückgekehrt ist. Eine Probe des PCR-Tests wurde dem Labor der AGES übermittelt.

Kommend gibt es in Graz-Umgebung folgende Impfbustermine:



18.12., 10.45 bis 13.45 Uhr: Kumberg, Hauptstraße 23 (bei der VS)

18.12., 10.45 bis 13.45 Uhr: Weinitzen, Kirchplatz 4 (neben dem Gemeindeamt)

18.12., 15 bis 19 Uhr: Feldkirchen bei Graz, Marktplatz 1

----------

Erste Impfungen für Kinder an steirischen Impfstraßen: "Für mich ist es ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Impfkampagne, dass wir nun bereits für alle Personen ab fünf Jahren Impfungen anbieten können. Ich danke allen Eltern, die der Wissenschaft ihr Vertrauen schenken, denn der Nutzen bei der Kinderimpfung ist um ein Vielfaches größer als das Risiko", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß zur Impfaktion für Kinder und Jugendliche, die bereits angelaufen ist.

Die Anmeldung ist über die Impfplattform des Landes unter www.steiermarkimpft.at möglich, bisher wurden bereits rund 4.500 Kinder zur Covid-19-Schutzimpfung angemeldet. In der Steiermark bieten auch mehr als 120 niedergelassene Ärzte in den Impfordinationen sowie Kinderärzte Impfungen für Kinder an. Alle Infos gibt's hier. Derzeit wird für die Kinderimpfung eine verringerte Dosis des Impfstoffs von BiontechPfizer verwendet.

Am 11. und 12. Dezember gibt es Kinderimpftermine an den Impfstraßen in Graz, Liezen und Premstätten, am 12. Dezember zusätzlich auch in Bruck an der Mur.

Am 11. Dezember können sich in Stattegg im Rahmen eines Gemeinde-Impftages auch Kinder impfen lassen.

Die nächsten Impfbus-Termine für Graz-Umgebung sind:

10.12., 16 bis 19 Uhr: Raaba-Grambach, Johann-Kamp-Platz 1

------

Seit 21. September sind in der Steiermark zwei Impfbusse im Einsatz. Vorrangig, so war das ursprüngliche Ziel, kommen die Busse in Gemeinden mit niedriger Durchimpfungsrate und hoher Inzidenz zum Einsatz, um gerade dort die Corona-Schutzimpfung noch näher zu den Menschen, also direkt in die Gemeinden zu bringen. Mittlerweile setzen die Gemeinden auf die zusätzliche Impfmöglichkeit.

Die nächsten Impfbus-Termine für Graz-Umgebung sind:



25.11, 13.45 bis 17 Uhr: Seiersberg-Pirka, Feldkirchner Straße 21

27.11., 11 bis 12.30 Uhr: Lieboch, Pfarrplatz Lieboch

Nach wie vor ist es auch möglich, sich bei den Impfstraßen ohne Anmeldung impfen zu lassen. Die nächsten freien Impfaktionen in Gratkorn (Sporthalle) und Premstätten (Schwarzl Freizeitzentrum) sind:

am 23.11. von 10 bis 20 Uhr

am 24.11. von 8 bis 18 Uhr

am 25.11. von 8 bis 18 Uhr

am 26.11. von 10 bis 20 Uhr

am 27.11. von 8 bis 18 Uhr

am 28.11. von 8 bis 14 Uhr

Anmerkung: Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig für dich, sobald neue Termine bekannt sind.

-------

Der bundesweite Lockdown und die nach wie vor steigenden Corona-Infektionen sorgen auch dafür, dass die Möglichkeit, sich an den Impfstraßen impfen zu lassen, nun sieben Tage die Woche möglich ist.

"In der vergangenen Woche wurde angekündigt, dass die Kapazitäten der Impfstraßen hochgefahren werden. Das hat in dieser Woche bereits gut funktioniert. Ab der kommenden Woche findet das freie Impfen an sieben Tagen in der Woche statt. Festhalten möchte ich nochmals, dass im Rahmen der freien Impfaktionen Erst- und Zweitimpfungen sowie Drittimpfungen für Personen, die mit AstraZeneca geimpft wurden und deren Zweitimpfung mindestens vier Monate zurückliegt, abgeholt werden können", sagt Wolfgang Wlattnig, Landesamtsdirektor-Stellvertreter.

Zusätzliches Personal



In diesem Fall sollen Nachfrage und Angebot zusammenkommen: Gestern, 18. November, gab es 4.751 Impfungen, davon wurden 4.501 in Teststraßen und 250 bei Impfbussen verabreicht.

Damit das freie Impfen auch weiterhin durchgeführt werden kann, werden die Kapazitäten kontinuierlich erweitert. Ab 6. Dezember sollen dann etwa 70.000 Impfungen in der Woche an den Impfstraßen möglich sein. Auch an den Impfstraßen in Gratkorn und Premstätten werden Spuren erweitert und auch zusätzliche eingesetzt.

Ergänzend dazu findet auch täglich das terminisierte Impfen statt.

Ab der kommenden Woche werden auch rund 150.000 Termineinladungen für Impfungen bei niedergelassenen Ärzte verschickt.

Insgesamt wurden bislang 866.205 Erstimpfungen und 810.894 Zweitimpfungen (inklusive Johnson&Johnson) durchgeführt. 69,46 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Steiermark hat nun die Erstimpfung bereits erhalten. Dies entspricht rund 78 Prozent der impffähigen Personen ab zwölf Jahren. Die Zweitimpfung hat rund 65 Prozent der steirischen Gesamtbevölkerung erhalten. Dies entspricht rund 73 Prozent der impffähigen Personen ab zwölf Jahren (Zahlen aus dem E-Impfregister)

-------

Der Impfbus ist wieder im Bezirk Graz-Umgebung unterwegs. Hier gibt's die Termine.

Gestern, am 16. November, gab es einen neuen Impfrekord bei den freien Impfaktionen in der Steiermark: Insgesamt 6.760 Impfdosen wurden verabreicht. Um weiterhin eine hohe Impfquote erreichen zu können, ist es ab morgen, 18. November, möglich, sich jeden Tag impfen zu lassen. Konkret heißt das:

am 18.11. von 8 bis 18 Uhr,

am 19.11. von 10 bis 20 Uhr,

am 20.11 von 8 bis 18 Uhr und

am 21.11. von 8 bis 14 Uhr an allen steirischen Impfstraßen. Somit auch in Gratkorn und Premstätten.

"Es besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, einer fixen Terminbuchung über die Nutzung unserer Impfplattform www.steiermarkimpft.at. Die Impftermine werden nach der Anmeldung für eine Erstimpfung, insbesondere bei den Impfstraßen, zeitnah vergeben und alle Angemeldeten ersparen sich damit lange Wartezeiten. Vollständige Geimpfte erhalten automatisch eine Einladung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Zweitimpfung", teilt die steirische Impfkoordination mit.

Termine für den Impfbus



Außerdem ist der Impfbus wieder in GU. An folgenden Terminen kann man sich, wie bei den Impfstraßen, ohne Anmeldung impfen lassen (aber Achtung: Drittimpfungen können im Rahmen der freien Impfaktionen grundsätzlich nicht erfolgen. Ausgenommen davon sind Personen, die mit Astra Zeneca geimpft wurden. Diese Personen können nach Ablauf von vier Monaten nach der Zweitimpfung auch bei den freien Impfaktionen ihre dritte Impfung ohne Anmeldung bekommen):

17.11., 15.15 bis 16.45 Uhr: Eggersdorf, Parkplatz VS-Areal

19.11., 9 bis 10.30 Uhr: Dobl-Zwaring, Parkplatz der FF Dobl

19.11., 11.45 bis 13.30 Uhr: St. Oswald b. Pl., Gemeindeamt

19.11., 14.30 bis 17 Uhr: Stiwoll, Stiwoll 90

19.11., 14 bis 16.45 Uhr: Frohnleiten, Rathaus

20.11., 9 bis 10.45 Uhr: Deutschfeistritz, Peter-Tunner-Schulzentrum

20.11., 12 bis 13.45 Uhr: St. Marein bei Graz, Markt 180

Das könnte dich auch interessieren:



Ab heute FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen