Hohe Fallzahlen sorgen für gefährliche Auswüchse: Positiv Getestete kommen zum PCR-Test in die Apotheken.

GRAZ-UMGEBUNG. Die aktuell massiv steigenen Corona-Fallzahlen verursacht durch die Omikron-Welle stellen alle beteiligten Kräfte des Testsystems vor Herausforderungen. Zu besonderen Auswüchsen führt die aktuell schwierige Situation in einigen Apotheken im Süden von Graz.

18.803 Anrufe am Tag

"Bei uns passiert es zweimal am Tag, dass Leute zu uns zum PCR-Test kommen, die beim Wohnzimmer-Test schon positiv waren. Das ist schon viel. Die kommen wissentlich da hin und sagen es nicht gleich, sondern nehmen die Maske ab und lassen sich testen", zeigt sich Kalsdorfs Apothekerin Uli Walther beunruhigt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der Apotheke in Hausmannstätten. "Es häuft sich auch bei uns, dass Leute herkommen und dann oft sogar schon Symptome wie Husten oder Halsweh haben, aber es erst dann sagen", bestätigt Georg Dörfler. "Verhindern kann man das gar nicht", befürchtet er. Obwohl auch in der Premstättner Apotheke laufend getestet wird, seien solche Vorkommnisse dort nur "Einzelfälle", wie uns die dortige Apotheken-Chefin Ursula Russheim bestätigt. "Viele wissen auch nicht was sie tun müssen", so Russheim. Jene Kunden, die so in die Apotheken kommen, seien verunsichert, weil sie oft auch bei der Hotline 1450 sehr lange in der Warteschleife hängen.

Bei positivem Wohnzimmertest nicht mehr in Apotheke

Nur Verdachtsfallabklärung

Dort haben die Anrufe wegen Omikron rasant zugenommen. "Die Anruferspitze am vergangenen Mittwoch mit 18.803 Anrufen hat uns dazu veranlasst nochmals zu betonen, dass 1450 lediglich für die Verdachtsfallabklärung bei Auftreten von Symptomen oder einem positiver Antigen-Schnelltest zuständig ist", sagt Landesrettungskommandant Peter Hansak vom Roten Kreuz, das die Hotline betreut. Anrufer werden aktuell um Geduld gebeten. Die 120 verfügbaren Leitungen seien für Verdachtsfallabklärung beim Auftreten von Symptomen oder einem positiven Antigen-Schnelltest zuständig. Ist jemand positiver Verdachtsfall, erfolgt von 1450 die Veranlassung einer PCR-Testung bei einer Drive-In-Teststation des Roten Kreuzes. Auf keinen Fall soll man den Notruff 144 blockieren oder eben auch nicht als Verdachtsfall in eine Apotheke gehen.

Bei Verdachtsfällen wird von 1450 zur Drive-In-Testung des Roten Kreuzes geladen.

Häufige Fragen, die bei 1450 NICHT beantwortet werden können, sind Fragen zu

o Testergebnissen

o Terminen und Informationen zum Freitesten

o Absonderungen und Bescheiden - auch in Bezug auf Schulen

o Impfanfragen, Terminkoordinationen von Impfungen, Stornierungen von Impfungen

o Anfragen und Terminkoordination der freiwilligen Teststraßen

o Anfragen von Schulen betreffend Absonderungen, Schließungen

o Contact Tracing

o technischen Problemen (SMS oder Internetlinks)

o behördlichen Abläufen

Neue Freitest-Strategie des Landes:

