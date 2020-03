In den vergangenen fünf Jahren wurde mit der Modernisierung des Kindergartens, der Volksschule und der Fußball-Sportanlage die bestehende Infrastruktur Werndorfs mit einem Kostenaufwand von rund zehn Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht.

10 Millionen Euro investiert

Zusätzlich wurde das Rüsthaus saniert und der Fahrzeugpark der Feuerwehr und des Bauhofes erneuert. "Mit der Eröffnung des Billa-Markts und dem Erhalt des Nah&Frisch-Standorts stehen wir nun in der Lebensmittelnahversorgung auf zwei Beinen. Somit können wir behaupten, dass wir in der letzten Gemeinderatsperiode große Brocken zur Zufriedenheit der Bewohner erledigen konnten. Trotzdem gibt es noch viel für unseren Ort zu tun", sagt Bürgermeister Willibald Rohrer. Neben der dringenden Errichtung einer Kinderkrippe sei die Modernisierung des Bauhofs unbedingt erforderlich. Der Erhalt und der Ausbau von Grünflächen, vor allem auch im Ortszentrum, seien ebenso wichtige Maßnahmen. Immer ein Thema sei der Ausbau von Geh- und Radwegen und eine weitere Verbesserung im Angebot für den öffentlichen Verkehr. "Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten im Altstoffsammelzentrum und in der Postpartnerstelle wollen wir das Service für unsere Bürger verbessern", so Rohrer.

"Eine weitere intensive Unterstützung der örtlichen Vereine und der Freiwilligkeit sind mir nicht nur wichtig, sondern selbstverständlich." Demnächst kommt auch ein Naherholungsgebiet im Ortsinneren. Die Gemeinde hat in der Nähe der Firma Allnex ein 9.000 Quadratmeter großes Grundstück angekauft. Hier soll mit Bürgerbeteiligung die Fläche gestaltet werden.