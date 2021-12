Für die Planung der neuen Volksschule nahmen sich die Gemeindevertreter von Kalsdorf die Zeit, die ein gigantisches Projekt von mehr als 20 Millionen Euro braucht. Die Bildungseinrichtung wurde so konzipiert, dass Mehrzweckräume flexibel verwendet, Lehrer und Schüler zeitgemäß lehren und lernen können und die Schule auch noch in Jahrzehnten allen Anforderungen entspricht. Über Parteigrenzen hinweg sind sich die Entscheidungsträger einig, dass Investitionen in Bildung gut angelegt sind. In der Vorwoche erfolgte der Spatenstich.

Vorrang für sicheren Schulweg

Die im guten Schuss befindliche alte Volksschule wurde mit den Jahren trotz Ausgliederung des Hortes und Aufstellung von Containern für die Mittagsbetreuung zu klein. Vor eineinhalb Jahren begann die Planung zum Neubau inklusive großzügiger Freiflächen und Parkplätze. Die neue Volksschule entsteht in unmittelbarer Nähe zur alten auf einer 13.000 m2 großen Ackerfläche gegenüber dem Billa. 358 Kinder besuchen derzeit in 16 Klassen die Volksschule, die neue Schule wird für 20 Klassen ausgelegt. „Dazu kommen zwei Turnsäle, die beide größer sind als der derzeitige“, sagt der für Schulen zuständige Ausschussobmann Stephan Scheifinger. Zwei Werkräume, eine als Mehrzweck- und Speisesaal für die Ganztagsschüler nutzbare Aula sowie ein Therapieraum, der einer Inklusionsschule würdig ist, ergänzen das Bauvorhaben. Bis ins Detail durchdacht wurde der sichere Schulweg für die Kinder. So entsteht ein Fußweg von der Hauptstraße zur Schule, werden ein Geh- und Radweg vom Bahnbegleitweg sowie ein fußläufiger Weg zur angrenzenden Siedlung errichtet. Für Elterntaxis entsteht eine Kiss & Ride-Zone, wo Kinder nach dem Bussi von Mama und Papa gefahrlos zum Schulhaus gehen können. Die Linien-Schulbusse fahren weiterhin die Schleife im Fritz-Matzner-Weg an.

Als Leuchtturmprojekt dieser Legislaturperiode bezeichnet Bgm. Manfred Komericky den Schulneubau. „Es ist so wichtig, dass die Kinder die bestmöglichen Voraussetzungen für Bildung vorfinden“, betonen der Ortschef und die beiden Vizebürgermeister Patrick Trummer und Michael Konrad.

Das Land fördert den Schulbau mit acht Millionen plus 370.000 Euro Landeszuschuss, der Bund schießt 745.000 Euro bei. Baubeginn ist noch heuer, die Fertigstellung ist für Spätsommer 2023 geplant. Generalunternehmer ist die Firma Kohlbacher, die nach einem Konzept des FWB Architekturbüros sowie der Bildungsdirektion Steiermark die Schule errichtet. Den ersten Spatenstich setzten die Kinder gemeinsam mit Gemeindevertretern und VS-Dir. Andrea Wagner.