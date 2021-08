In Vasoldsberg wachsen Riesenlilien

Ridi Fortmüller hat für Pflanzen einen grünen Daumen. In ihrem Garten in Vasoldsberg wächst eine bunte Vielfalt an Sommerblumen. Der momentane Hingucker sind rosa Riesenbaumlilien, die einen wunderbaren Duft versprühen. Zwei Meter hohe Blütenstämme tragen bis zu drei Dutzend Einzelblüten. Mit Kompost angereicherte Erde und regelmäßiges Gießen nennt die Hobbygärtnerin als ihr Erfolgsrezept. Die Fürsorge, die Fortmüller ihren Pflanzen angedeihen lässt, wird bei der Blütenpracht wohl ein wesentlicher Faktor sein. Zum Gärtnern kam die 80jährige, die einst Greißlereien in Vasoldsberg und Laßnitzhöhe führte, erst in der Pension. Nach einer rechtsseitigen Schulter-OP macht die rüstige Seniorin die Gartenarbeit mit links. „Ich habe ja Zeit und kann alles langsamer angehen“, schmunzelt die Gärtnerin aus Leidenschaft.