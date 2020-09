Internationales Hundesportturnier in Premstätten

Der Hundesportverein ÖRV HSV Unterpremstätten veranstaltet am Wochenende ein internationales Turnier. Über 40 vorwiegend Belgische und Holländische Schäfer sind beim Mondioring Turnier zur Wertung gemeldet. Beginn ist am 5. und 6. September jeweils um 8:00 Uhr in der Hundeschule Dobler Straße 22. Das Turnierreglement stellt hohe Anforderungen an das Team Hund und Hundeführer, so gilt ein hohes Maß an Disziplin, Wesensfestigkeit, Vielseitigkeit und Sozialverhalten. Unter dem Motto „Mondio-Woazln“ gibt es für Besucher unter Einhaltung der COVID-Bestimmungen auch kulinarische Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei.