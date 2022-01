Mit dem 2.2.2022 und dem 22.2.2022 stehen heuer gleich zwei magische Hochzeitsdaten an. Aber wird während der Corona-Pandemie überhaupt geheiratet? Wir fragen bei jemanden nach, der es wissen muss: Monika Knall ist seit 22 Jahren Standesbeamtin in Gratwein-Straßengel.

GRAZ-UMGEBUNG. Im Jahr 2020 wurde steiermarkweit 5.757 Mal "Ja" zueinander gesagt – 5.682 gleichgeschlechtliche Eheschließungen und 75 eingetragene Partnerschaften. Damit gab es zwar um 11,1 Prozent weniger Eheschließungen als noch im Jahr davor, geheiratet wird aber trotzdem.

Beschränkter Personenkontakt, gar kein Kontakt, geschlossene Gastronomie oder reichlich Abstand in den Gotteshäusern: Die Pandemie hat es Liebenden nicht leicht gemacht, den Bund fürs Lebens zu schließen. Immer wieder wurden Termine verschoben, um das Fest groß feiern zu können. "Jeder kann es nachvollziehen, dass Braut wie auch Bräutigam die liebe Familie, Freunde und ihnen wichtige Personen dabei haben möchten. Dies war leider in den letzten Monaten sehr eingeschränkt", sagt Standesbeamtin Monika Knall. "Ein Fest wird dann zu etwas Herausragendem, wenn sich viele daran beteiligen und vor allem, wenn sich alle mitfreuen können."

Es gab allerdings auch Kurzentschlossene – und deshalb die gute Nachricht: Die Liebe siegt, immer. "Corona war aufgrund unserer Zahlen sicher kein Beziehungskiller – wir hatten 2020 wie auch 2021 um die 60 Trauungen und heuer werden es sicher nicht weniger sein, Tendenz steigend."

2020 gab es steiermarkweit 75 eingetragene Partnerschaften, 18 davon in Graz-Umgebung.

Im Februar gibt es zwei Tage, die scheinen wie gemacht zum Heiraten. Ein Datum, das möglichst viele gleiche Ziffern hat, ist nämlich immer beliebt. Heuer schaut das allerdings ein wenig anders aus. Zu den "magischen Daten" 2.2.2022 und dem 22.2.2022 gibt es – zumindest in Gratwein-Straßengel – weniger Anfragen, was zum einen an der Pandemie, zum anderen aber daran liegt, dass beide Tage auf einen Wochentag fallen.

"Auf das gesamte Jahr gesehen sind die vorgemerkten Termine jedoch beachtlich. Nicht nur, dass wir aufgrund der Fusionierung 2015 ein großes Standesamt geworden sind und Einzugsgebiet haben, sondern auch aufgrund der Nähe zu Graz an Beliebtheit gewinnen und durch die bereits durchgeführten Trauungen positiv im Hinterkopf verankert sind", sagt sie, die nur eine von drei Standesbeamt:innen in der Marktgemeinde ist.

721 Mal wurde zuletzt laut Statistik Austria in Graz-Umgebung geheiratet (davon 18 eingetragene Partnerschaften). Seit 2000 ist Knall schon dabei, wenn sich zwei Menschen aus tiefstem Herzen die Liebe auf ewig besiegeln. Gibt es da eigentlich noch Momente, die sie berühren können? "Aber ja", heißt es sogleich:

"Es ist tatsächlich so, dass sich noch heute, egal ob bei Freunden oder Fremden, Lampenfieber breitmacht und dass ich bei sehr emotionalen Momenten auch die eine oder andere Freudenträne verliere. Das bleibt natürlich nicht ungesehen. Man ist immer bei jedem Brautpaar mitten im Geschehen und feiert jede Minute mit ihnen. Wir versuchen, jedem Brautpaar diese Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, welcher jeder verdient hat."

Über manche Reaktionen, Aktionen und Emotionen ist sie aber stets auf Neue überrascht. "Ich stehe vor zwei Menschen, und während der Rede liegt mein Fokus bei ihnen. Es ist immer wieder schön, wenn sich Braut und Bräutigam oder gleichgeschlechtliche Paare komplett öffnen und einfach Mensch sind. Das ist in Zeiten wie diesen, wo Frust, Ärger etc. leider immer mehr werden, eine wunderbare Überraschung für mich."

