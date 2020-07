Genervte Anrainer, feiernde Jugendliche – Nutzeronflikte sind hier vorprogrammiert. Doch wem gehört der öffentliche Raum?

Derzeit rumort es an der Kalsdorfer Copacabana: Anrainer erzählen der WOCHE, dass sie sich durch partywütige und teils rabiate Jugendliche und junge Erwachsene gestört fühlen; so sollen die Feierlustigen unter anderem auch Privatgrund betreten. Ein Geschehen, das auch dem Kalsdorfer Bürgermeister und dem stellvertretenden Landespolizeidirektor Manfred Komericky bekannt ist: "Wir arbeiten seitens der Gemeinde derzeit massiv daran, hier eine Lösung zu finden, und haben absolutes Verständnis für den Ärger der Anrainer.“

Doch nicht nur in Kalsdorf, auch in Feldkirchen und anderen Gemeinden ist es eine heiße Debatte: Während sich manche von den Jugendlichen – sei es beim Feiern oder Moped-Aufheulen – gestört fühlen, wünschen sich die jüngeren Bürger mehr Örtlichkeiten zum Feiern, immerhin kann man die Möglichkeiten in Graz-Umgebung auf einer Hand abzählen. Mit früheren Sperrstunden und geschlossenen Discos in Graz als Ausweichmöglichkeiten verstärkt Corona die Situation für eine Bevölkerungsgruppe, die ohnehin mit zu den meistgetroffenen zählt.

Geselliges Zusammensein



"Feiern ist uns wichtig, um unter Freunden zu sein. Wir wünschen uns einen Ort, an dem wir ungestört sind und nicht kontrolliert werden. Ohne Nachbarn. Wo man sich ohne Probleme ausleben kann“, sagen die Jugendlichen im Jugendzentrum Feldkirchen auf Anfrage der WOCHE. Auch die befragten Jugendlichen in Hausmannstätten wünschen sich "eine Diskothek oder einen privaten Ort mit Bar, an dem man auch beispielsweise ein Bier trinken kann“. Ja, auch der Konsum von Alkohol spielt bei den Befragten eine Rolle, man wolle einfach "richtig abfeiern“. Florian Arlt, Geschäftsführer des Steirischen Dachverbandes der Offenen Jugendarbeit, sieht das Wesentliche des Feierns vor allem in der Geselligkeit, die besonders für junge Menschen sehr wichtig ist.

Räume schaffen



Der Jugend-Experte weist im WOCHE-Interview auch darauf hin, dass die räumlichen Möglichkeiten in Graz-Umgebung durch die aktuelle Situation noch mehr begrenzt sind. "Jugendliche in ihren Entwicklungsaufgaben brauchen Räume, die sie sich aneignen können und in denen sie sich ausleben können“, sagt Arlt, der ergänzt, dass Aktivitäten vor allem auch situationsbedingt vermehrt nach draußen und in den öffentlichen Raum verlegt werden. Ob immer nur zum Feiern, das sei dahingestellt, so Arlt: "Dass Jugendliche die sind, die immer nur feiern, würde ich nicht so sehen.“

Aufgabe der Kommunalpolitik



Arlt betont, dass es vor allem auch Aufgabe der Kommunalpolitik sei, für alle Bürger und somit auch für Jugendliche Räume zur Verfügung zu stellen, die man gestalten, aneignen und für gesellige Zusammenkünfte nutzen kann. „Das ist meiner Meinung nach das Grundlegendste der Kommunalpolitik“, so Arlt. Der Feldkirchner Bürgermeister Erich Gosch betont, dass ihm bewusst sei, dass Jugendliche ihren Platz brauchen: "Es ist eine ständige Herausforderung, dass Jugendliche Platz zum Ausleben haben, aber integriert in die Gesellschaft. Ich bin klar dagegen, Jugendliche irgendwo in einen Bereich zu schieben, in den niemand mehr Einblick hat und wo unter Umständen auch Szenen entstehen können, die wir uns nicht wünschen.“

Ähnlich sieht das Bürgermeister Komericky: „Ich sehe auch die Seite der jungen Menschen. Als öffentliche Hand müssen wir uns auch darum kümmern, dass Jugendliche einen Platz haben, um sich treffen zu können.“ Der Bürgermeister von Hausmannstätten, Werner Kirchsteiger, betont die gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Jugendlichen: "Unsere Gemeinde ist ein sehr gutes Beispiel, erst kürzlich haben wir auf Anfrage junger Bürger gemeinsam mit ihnen Veränderungen im Generationenpark durchgeführt." So sei übrigens auch der Pumptrack entstanden: "Den haben die Jugendlichen selbst konzipiert."