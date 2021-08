Jugend wanderte in Gössendorf über, unter und durch die Mur

Einen spannenden Ferientag erlebten Kinder und Jugendliche aus Gratwein-Straßengel bei einer Besichtigung des Wasserkraftwerkes Gössendorf. Rudi Schwarz/Geschäftsführer Energieforum erklärte den Teilnehmern, wie Strom entsteht und zeigte ihnen das Kraftwerk auch von seinem tiefsten Punkt.

Das Kraftwerk Gössendorf ging 2012 in Betrieb und versorgt 23.000 Haushalte mit Strom. Das Gebiet rund um die Energieerzeugung präsentiert sich heute als Natur- und Freizeitbereich. Schwarz zeigte den Jugendlichen die Fischaufstiegshilfe, die Huchen, Äsche und Co. den Weg flussaufwärts zu den Laichplätzen ermöglicht. Ein mit viel Know-how angelegtes Bachbett samt naturnah gestalteter Umgehungsrinne leitet die Fische am Kraftwerk vorbei. Im Inneren des Kraftwerks bestaunten die Teilnehmer in 15 Meter Tiefe die Technik samt Generator. Der tiefste Punkt des Kraftwerks, 20 Meter unter der Mur, brachte ein Gänsehautgefühl. Der als Kontroll- und Fluchtweg eingerichtete schmale Gang führte unter dem Wasser von einem Murufer zum anderen. Organisiert wurde der Ausflug von Helmar Haas und seinem ClickIn-Team. Für Schulklassen ist die Kraftwerksführung (Dauer zwei Stunden) kostenlos. Anmeldungen: rudolf.schwarz@energieforum.st.