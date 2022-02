Kalsdorf setzt sich hohe sportliche Ziele. Auf der Westseite der früheren Musikschule in der Dorfstraße (heute Schülerhort) soll eine Boulderwand samt Seilkletteranlage entstehen. Mit einer Länge von 14 Metern und über sechs Metern Höhe erhält die Wand auch einen Überhang von knapp zwei Metern. Die Sportanlage wird nach Fertigstellung von den Naturfreunden betreut.

Schon jetzt bieten die Naturfreunde Kalsdorf Kletterkurse an, die bislang in Graz absolviert werden mussten. Ab Sommer soll das auch in Kalsdorf mit ausgebildeten Trainern möglich sein. Die knapp 8.000 Einwohner zählende Gemeinde setzt damit einen weiteren Schritt zur sportlichen Hochburg. Kaum eine andere Kommune weist mit Hallenbad, Fußballplatz, Sport- und Stocksporthalle, Eislauf-, Skater- und Tennisplätzen sowie Kart, Jump Copacabana und Radwegen eine so hohe Dichte an Sportmöglichkeiten für die Bevölkerung auf. „Ich suche Sportarten, die aktuell sind und Bouldern liegt im absoluten Trend“, sagt Kletter-Initiator GR Christian Kauc, der mit dem Ausschuss für Sport nach einem geeigneten Platz für die rund 70.000 Euro-Investition suchte. „Wir möchten der Jugend in Kalsdorf unterschiedliche Möglichkeiten zur Sportausübung bieten, spricht Kauc das Ziel des Teams im Sportausschuss an. Die Sicherheit steht dabei an oberster Stelle. Die Anlage soll professionell errichtet, mit einem Fallkiesboden ausgestattet und eingezäunt werden.