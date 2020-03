"KEM Grat²" schreibt Stelle für Manager aus

Gratkorn und Gratwein-Straßengel haben die Stelle eines Managers für die Klima- und Energie-Modellregion (kurz: KEM) ausgeschrieben.

Dieser soll in den nächsten drei Jahren Maßnahmen zum Klimaschutz planen und durchführen. Der Sinn dahinter ist, Klimaschutz richtig und effektiv einzusetzen.

Konzepte richtig umsetzen



Für die erfolgreiche Annahme des Antrags zur Bildung der "KEM Grat²", wie sich der gemeindeübergreifende Zusammenschluss nennt, waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig, bei denen mögliche Maßnahmen definiert wurden. Diese Vorarbeit wurde ehrenamtlich von den Klimaschutzbeauftragten Merle Weber und Hans Preitler erbracht. Die geplanten zehn Maßnahmen umfassen die Gemeindeverwaltung durch Energiebuchhaltung, nachhaltige Beschaffung, Schulung der Bediensteten und Ökologisierung des Fuhrparks. In den Gemeinden soll klimaschonende Energieversorgung realisiert und forciert werden. Bei Förderung der sanften Mobilität können beide Gemeinden weitere Förderungen beim Radverkehr erwarten, aber auch die sogenannte Multimodalität soll erreicht werden und somit die Abhängigkeit vom Auto verringert werden. Müllvermeidung ist ein weiterer Punkt. Ökologische, nachhaltige Landwirtschaft soll genauso gefördert werden wie der Absatz der Produkte. Auf die Auswirkungen der Klimakrise soll unter anderem mit Bodenschutz-Maßnahmen reagiert werden. All dies kann nur durch die Beteiligung und Einbindung der Bevölkerung funktionieren. Bei so einem umfangreichen Programm braucht der Modellregion-Manager nicht nur die Unterstützung durch die Bürgermeister.