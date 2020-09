Kirchenwirt-Radlerrunde düste mit Privatflugzeug

Das nennt man eine anständige Feier! Nicht lumpen ließ sich der weithin bekannte Eggenberger Kirchenwirt Karl Gutjahr, als es galt, das 20-jährige Bestehen des lokaleigenen Radklubs zu zelebrieren. Und weil es dazu noch den 57. Geburtstag des Gastronomen zu feiern galt, wurde gleich ordentlich aufgetischt. Erst ging es – zur Überraschung der Radlerrunde um Ex-Kicker Günther Koschak – im feinen Privatjet vom Thalerhof nach Klagenfurt (der Flug wurde von Asset One Aviation gesponsert). Standesgemäß ging es im Hubschrauber weiter an den Wörthersee, wo die Bikes warteten. Drei Tage lang wurden dann Kärntner Seen umrundet – und natürlich der Geburtstag des Wirtes gefeiert. Schade nur, dass U21-Teamchef Werner Gregoritsch, Mitglied der Rad-Partie, gesundheitlich angeschlagen passen musste.