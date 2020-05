Geschäftsidee: Der Fernitzer Kirchenwirt bittet zum Picknick im Park. Nicht alle Wirte sperren auf.

Endlich, übermorgen ist es so weit: Die heimischen Gaststätten dürfen am Freitag nach einer knapp neun Wochen dauernden “Durststrecke“ wieder ihre Pforten öffnen. Allerdings sind die Auflagen streng: Vier Erwachsene sowie zwei Minderjährige an einem Tisch gelten als Corona-bedingte Obergrenze, die Bedienung muss Maske tragen, der Mindestabstand unter den Gästen beträgt einen Meter, und die Theke bleibt Sperrgebiet.

Vorgaben, die die Kapazität beispielsweise beim Kirchenwirt in Fernitz-Mellach von hundert auf vierzig Sitzplätze im Lokal dezimieren. Was also tun, um nach so langer Zwangspause endlich wieder bitter nötige Einnahmen zu lukrieren? Wirt Ewald Lampl, ein nie um gute Ideen verlegener Gastronom, lädt seine Kundschaft kurzerhand zum Picknick.

Picknickkorb vom Wirt

Im Klartext: Wie schon aktuell kann man seine vorbestellten Speisen im Lokal abholen. Allerdings serviert der Kirchenwirt das Backhendl, Schnitzel oder was auch immer bestellt wird, in einem feschen Picknickkorb, bestückt mit dem gewählten Menü, inklusive Zutaten, Salat, Getränken und natürlich Besteck. Und: Um es sich bequem zu machen, wird auch eine große Decke mitgeliefert. “Mit dem ganzen Equipment können sich unsere Gäste im direkt an das Gasthaus angrenzenden Park in die Wiese setzen und es sich dort gemütlich machen oder zum nahegelegenen Naschgarten oder sonst wohin spazieren. Ein weiterer Aspekt, der für das Picknick spricht: Man muss nicht die Nähe fremder Leute fürchten“, führt Ewald Lampl gewichtige Argumente für sein “Dinner im Grünen“ an.

Alle sperren nicht auf

Nicht alle Wirte nutzen die Möglichkeit, ihre Lokale diesen Freitag wieder öffnen zu dürfen. So bleibt etwa die Gaststube beim stets gut frequentierten Gasthaus Reinbacher in Wagersbach geschlossen. Die Abstandsregeln vermiesen den Reinbachers das Geschäft, die Wirtsleute Martina und Norbert setzen weiter auf Essensabhol- und Zustellservice, das sehr gut ankommt. Was ab Freitag auch heißt, dass während der Abholzeiten im Gastgarten Getränke serviert werden.