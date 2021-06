Kleine Sicherheitsexperten in Premstätten

Aus Pandemiegründen entfällt heuer die traditionelle Safety-Tour des Zivilschutzverbandes Steiermark. Als Ersatz für die Kindersicherheits-Olympiade wurden an Volksschulen Boxen mit spielerisch aufbereiteten Wissensfragen rund um den zivilen Selbstschutz zugestellt. Mit „Safety goes to School“ setzten sich zehn VS-Klassen im Bezirk mit den Sicherheitsspielen direkt in den Schulen auseinander. Bei Lösung aller Rätsel gibt’s für die Kinder eine Safety-Urkunde. So auch in der 4a Premstätten, wo sich die Schüler als Experten beim Notruf-Fragebogen, Baderegeln-Memory, Feuerwehr-Buchstabensalat oder dem Gefahrenstoff-Puzzle erwiesen. Mit Josef Kelz vom Zivilschutzverband überreichte Premstättens Vzbgm. Matthias Pokorn die Urkunde an die Klassenlehrerin Edith Reif und ihre Schüler und sprach gleichzeitig die Einladung an die Kinder, ihre Lehrerin und Dir. Olga Holzer-Taladianos aus, gegen Ende des Schuljahres das Rathaus zu besichtigen samt anschließendem Eisgenuss.