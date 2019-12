Wenn ein Paar erfährt, dass ein Kind unterwegs ist, gilt es für die angehenden Eltern, die eigene Identität und Prägungen zu hinterfragen. Warum? WOCHE-Expertin und psychologische Beraterin Anna Katharina Lanz hat eine Antwort darauf.

Ratschläge und Eigenverantwortung



Schon kurz nach der Geburt hören Mutter und Vater von allen Ecken "Das Kind sieht dir ja ähnlich" und dergleichen. Viele empfinden es als Kompliment, dass das Kind einem ähnlich sieht. Man sagt, es sei ein biologischer "Trick", dass Babys dem Vater direkt nach der Geburt eher gleicht, damit der Vater weiß, dass es sein Kind ist. Aber wie sieht es mit Ähnlichkeiten bei Charaktereigenschaften aus? Recht früh entdecken Eltern gewisse Züge von sich selbst bei ihrem Nachwuchs. So kann man fördern, was man fördern möchte – aber auch gegensteuern, damit eigene Defizite an das Kleine nicht weitergegeben werden. Spätestens wenn man das Neugeborene in den Armen hält, stellen sich mitunter Großeltern, Freunde oder Nachbarn mit vermeintlich guten Ratschlägen ein. Man dürfe das kleine Wesen nicht zu sehr verwöhnen, das Kind soll sich schnell an fixe Tagesabläufe gewöhnen, ein bisserl weinen oder schreien macht doch nichts, man braucht nicht bei jeder Kleinigkeit laufen. "Von solchen Aussagen lassen sich junge Eltern verunsichern. Sie empfinden manchmal genau das Gegenteil", sagt Lanz. Sie wollen, dass das Kind kein Leid erfahren soll, und beschützen es rundum.

"Ich finde, dass das wichtig und gut so ist. Der neue Erdenbürger kann gar nicht zu viel verwöhnt, behütet, beschützt und geliebt werden. Gerade in der Kleinkind-Phase entwickelt sich das Urvertrauen, das Geliebtsein um seiner selbst Willen. Babys, die das Glück haben, Eltern mit viel Empathie für ihre echten Nöte zu haben, werden später als Erwachsene mit mehr Sicherheit die Welt sehen und eine gute Beziehung zu sich selbst und ihrer Umgebung aufbauen können", so die Expertin.

