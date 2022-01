Am Flughafen Graz werden ab morgen (1. Februar) Antigen-Tests für alle gratis angeboten.



GRAZ-UMGEBUNG. Sieben Tage die Woche kann man sich jetzt am Flughafen Graz einen kostenfreien Antigen-Test abholen. Dafür kann man vor dem Airport-Terminal eine halbe Stunde gratis parken. Der sogenannte "Point of Care" liegt zentral im Terminal des Flughafen Graz.

Bravc mit an Bord

"Wir freuen uns, dass wir ab 01.02.2022 kostenlos Antigen-Tests auf unserem „Point of Care“ am Flughafen Graz für jede und jeden anbieten können und damit unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten dürfen", informiert Wolfgang Bravc, Gesellschafter nyr Consulting GmbH.

Nicht nur für Fluggäste



"Der Testpoint wurde vor rund einem Jahr vor allem für unsere Fluggäste errichtet", erklärt Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Flughafen Graz. "Wir haben aber mit Freude gesehen, dass er von Beginn an auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern der umliegenden Gemeinden gerne und viel genutzt wurde. Das neue Angebot ist eine zusätzliche wichtige Bereicherung!“ Am Testpoint werden auch weiterhin PCR und PCR-Schnelltests (das Ergebnis liegt nur 15 Minuten nach der Testabnahme vor) angeboten, die allerdings kostenpflichtig bleiben.

