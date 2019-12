Kulturschauplatz Kalsdorf mit tollem Programm

Das Kulturprogramm Kalsdorf punktet im ersten Halbjahr 2020 mit Neuem und Bewährtem. Ein Highlight ist garantiert kein Aprilscherz, am 1. April kommt Johannes Silberschneider und bringt mit Partnerin Barbara de Koy das unvergessliche Genie des Humors Karl Valentin auf die Bühne des Kulturkellers. Einen romantischen Abend mit Liedern von Franz Schubert und schwärmerischer Literatur bestreiten die Stars von Kalsdorf Mario Lesiak, Konstanze Hubmann, Elfriede Greiner und Hans-Peter Ertler. Kabarettistische Streifzüge darf sich das Publikum vom Duo Oliver Hochkofler & Imo Trojan erwarten und A-cappella vom Feinsten vom Vokalensemble „4ME“. Für Ensemblemitglied Stephan Scheifinger wird es ein Heimvorteil, der Sänger und Teilnehmer am Finale der „Großen Chance“ ist in Kalsdorf zu Hause. „Wir haben versucht, eine Vielfalt in unser Programm zu bringen, um unterschiedliche Interessen anzusprechen“, sagt Kalsdorfs Kulturlady Michaela Geiger. Und das ist dem Kulturausschuss mit zwei Dutzend Veranstaltungen von der Volks- und Blasmusik über Country und Irish Music bis zum Kasperltheater bestens gelungen. Neu ist die Kulturcard, mit der es für das Stammpublikum einen Bonus gibt. Den Auftakt macht das Neujahrskonzert am 4. Jänner im Forum Kalsdorf. Ab 18.30 Uhr spielt das Prohibition Orchestra auf und lässt mit Hot Jazz musikalisch die 20er und 30er Jahre aufleben. Infos 03135-52551-14.