Landjugend tagte mit Abstand

Die Landjugend des Bezirks hielt in Eggersdorf ihre Generalversammlung ab. Bezirksobmann Stefan Harrer und Leiterin Katharina Fuchs hielten Rückschau auf ein erfolgreiches LJ-Jahr 2019 und berichteten über Kommendes. „Wir wollten heuer unser Jubiläum 70 Jahre Landjugend feiern, müssen das Fest auf Grund der Pandemie aber auf nächstes Jahr verschieben“, sagte Harrer. Stattfinden wird das traditionelle Schwerpunktwochenende Tat.Ort.Jugend, bei dem Ortsgruppen Ende August gemeinnützige Projekte in den eigenen Gemeinden umsetzen. Die LJ-Obleute zeichneten zwölf Mitglieder mit Leistungsabzeichen in Silber und Bronze aus und gratulierten den Gewinnern der Bezirkswertung. Die Bedeutung der Landjugend würdigten LK-Obmann Manfred Kohlfürst, LAbg. Udo Hebesberger und Eggersdorfs Vzbgm. Johann Zaunschirm.