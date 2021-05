Sie sind klein und unscheinbar, können im Notfall jedoch Leben retten: Defibrillatoren oder sogenannte Schockgeber sollen den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen, wenn jemand lebensbedrohliche Rhythmusstörungen hat. In der Ersten Hilfe kommen sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren (AED) zum Einsatz. Sie sind so konzipiert, dass sie auch ein Laie bedienen kann und werden demnach auch Laiendefis genannt. Gesetzlich gibt es keine Verpflichtung, dass in Gemeinden öffentlich zugängliche Defibrillatoren vorhanden sein müssen. Dennoch haben bereits viele Kommunen in diesem Bereich der Ersten Hilfe aufgerüstet. Die WOCHE hat in den Gemeinden nachgefragt, wo in Graz-Umgebung Defis zu finden sind. Wie viele und wo genau diese sich befinden, liest du am Ende des Artikels (aufgelistet sind nur jene Gemeinden, die sich auf WOCHE-Anfrage rückgemeldet haben).

Von null bis zwölf

St. Bartholomä ist die einzige Gemeinde, die offiziell bestätigt hat, über keinen öffentlich zugänglichen Defi zu verfügen. Mit Abstand am besten ausgestattet ist hingegen Premstätten, das auf zwölf Defibrillatoren zurückgreifen kann. In Frohnleiten sind es neun, in St. Radegund gibt es einen öffentlich zugänglichen Defi in der Trafik an der Hauptstraße. Daneben stehen natürlich auch noch im Rehabilitationszentrum für Herz- Kreislauferkrankungen mehrere Defis zur Verfügung. In Hitzendorf befindet sich im Eingangsbereich des Marktgemeindeamts ein öffentlich zugänglicher Defibrillator und in Stattegg wird es schon bald zwei geben. "Einer ist am Dorfplatz vor der Gemeinde angebracht", erklärt Bürgermeister Andreas Kahr-Walzl. "Ein weiterer wird in den Sommerferien bei der Volksschule in Kalkleiten montiert. Die Gemeindemitarbeiter wurden geschult, damit sie im Notfall Hilfe geben können. Die Geräte sind aber selbsterklärend", so der Ortschef.

Keine Scheu zu helfen

Dies kann auch Bezirksrettungskommandant Markus Schobel vom Roten Kreuz Graz-Umgebung bestätigen: "Defibrillatoren wirken auf den ersten Blick vielleicht einschüchternd, sind aber eine große Hilfe im Notfall. Die sogenannten Laiendefis sind einfach zu handhaben, da das Gerät nur eingeschaltet werden muss und danach konkrete Anweisungen gibt." Eine gut sichtbare Anbringung des Defis an einem öffentlich zugänglichen Ort erhöhe auf jeden Fall die Chancen, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand erfolgreich Erste Hilfe leisten zu können, so der Experte.

Unabhängig von öffentlichen und privaten Einrichtungen wie Einkaufszentren, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Flughafen oder Berghütten, die Defis anbringen können, sind diese auf Grund einer EU-Norm verpflichtend in Rettungsfahrzeugen vorgesehen. Demnach sind in der Steiermark 400-500 Fahrzeuge (unabhängig vom Betreiber) damit ausgestattet. "In der Steiermark sind auch alle Bezirksverwaltungsbehörden und Landesdienststellen über eine Finanzierung durch die Fachabteilung Katastrophenschutz -Koordinationsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin mit Defis ausgestattet worden", erklärt Adelheid Zikulnig vom zuständigen Referat im Land Steiermark.

Einen Überblick über öffentlich zugängliche Defibrillatoren findet man übrigens hier.

St. Marein/Graz:

Standort Fux-Apotheke, Gewerbepark, Markt 137, 8323 St. Marein bei Graz

Standort Freiwillige Feuerwehr Petersdorf II, Petersdorf 27, 8323 St. Marein bei Graz

Frohnleiten:

Sport- und Freizeitpark

Volkshaus

Sporthalle

Technologie und Marketing Center

Rathaus

Forstdirektion Mayr-Melnhof

Mayr-Melnhof Karton

Theresienhof

Seniorenzentrum Adriach

Wundschuh:

Gemeindeamt, Am Kirchplatz 6

Sportplatz, Kalvarienbergstraße 14

Gasthaus Haiden, Hauptplatz 11

Lieboch:

Haupteingang der Veranstaltungshalle Lieboch (Hitzendorferstraße 3, 8501 Lieboch)

Gössendorf:

Feuerwehrhaus Gössendorf, Hauptstraße 137, 8077 Gössendorf

Feuerwehrhaus Thondorf, Florianiplatz 1, 8077 Thondorf

Sportzentrum Gössendorf – Stocksporthalle, Sportplatzstraße 60, 8077 Gössendorf

Laßnitzhöhe:

Foyer der Raiffeisenbank Laßnitzhöhe, Hauptstraße 23, 8301 Laßnitzhöhe

St. Radegund:

Foyer der Trafik, Hauptstraße 18

Reha Zentrum für Herz- Kreislauferkrankungen der PV

Feldkirchen:

Gemeindeamt, Triester Straße 57

Öffentl. WC-Anlage Adolf-Pellischek-Platz

Josef-Greger-Sportanlage, Sanitätsraum, Mühlweg 30

FF Wagnitz, Wagnitzstraße 62

Hitzendorf:

vor dem Eingang in das Marktgemeindeamt (Hitzendorf 63)

Premstätten:

Pfarre / Kindergarten / Kinderkrippe Unterpremstätten

Schulzentrum Premstätten

Festsaal Zettling / FF Zettling

Kindergarten Zettling / TC und ESV Zettling

Raiffeisenbank Premstätten

Kultursaal (neben Apotheke)

Park Hautzendorf

Generationenpark Zettling

Ordination Dr. Pokorn

Bereich Ordination Dr. Orasch

Sportzentrum Unterpremstätten

Rathaus Premstätten

Werndorf:

zwei First-Responder Defi (privat)

ein Defibrillator Feuerwehr Werndorf (Rüsthaus)

Hart bei Graz:

Gemeindeamt Hart bei Graz, Johann Kamper-Ring 1, 8075 Hart bei Graz, im Eingangsbereich

Sportzentrum, Pachern-Hauptstraße 94, 8075 Hart bei Graz, im Stiegenhaus

Mehrzweckhalle, Pachern-Hauptstraße 97, 8075 Hart bei Graz, im Eingangsbereich

FF Pachern, Rupertistraße 90 8075 Hart bei Graz, mobil im Feuerwehrfahrzeug

Kalsdorf:

Gemeindeamt (Eingang Gemeindeamt/Optiker)

MS Kalsdorf (Aula)

Volksschule Kalsdorf (Aula)

Sporthalle Kalsdorf (Eingangsbereich)

Vasoldsberg:

Therapiezentrum Vasoldsberg

Hausmannstätten:

Haupteingang der Marktgemeinde

Gemeindezentrum-Foyer zwischen Sichtbar und Sparkasse

Tennisplatz (Sommer)/Mehrzweckhalle (Winter)

Fußballplatz

Apotheke

Nestelbach:

Gemeindeamt

Stattegg:

Dorfplatz vor der Gemeinde

Volksschule in Kalkleiten (ab den Sommerferien)

Kainbach bei Graz: