Lengi Massagen in Feldkirchen bei Graz

Massagen setzt mit Hydrojet-Massagen auf eine bewährte Methode.



Hydrojet-Massagen sind vor allem bekannt durch den Einsatz in fast allen Rehabilitations- und Kuranstalten. Ganz sicher haben viele Leser die wohltuende Wirkung der Hydrojet-Massage schon genießen dürfen.

Die medizinische Kraft



Bei einer Hydrojet-Massage wird erwärmtes Wasser mit einem Druck von 0,5 bar bis 4 bar gegen die Unterseite einer Kautschuk-Unterlage in gleichmäßigen Bewegungen gesprudelt und massiert so den ganzen Körper. Diese Massage findet in bekleidetem Zustand statt: einfach rauflegen und wohlfühlen. Die Stärke kann individuell nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden, ebenso können Sie entscheiden, ob nur der Rücken massiert werden soll, die Lendenwirbel oder der ganze Körper!

Schutz und Sicherheit



Lengi Hydrojet-Massagen bieten Ihnen eine kontaktlose Massage in einem eigens für Sie vorgesehenem Raum. Zusätzlich sorgt das bei jedem Massagebett angebrachte UV-Licht für ein hygienisches Raumklima. Durch unser Online-Buchungssystem haben Sie die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus Ihren nächsten Termin zu buchen. Lengi Massagen gibt jetzt zweimal in Graz-Umgebung: einmal in Gratwein-Straßengel, und neu in Feldkirchen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ist unsere Vision!

Kontakt und Info: