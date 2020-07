Lichterprozession und Messe in St. Radegund

Mit Unterstützung des Vereins zur Rettung und Erhaltung des Kalvarienbergs in St. Radegund findet am 25. Juli um 20 Uhr im Rahmen des Jubiläumsjahrs „250 Jahre Kalvarienberg“ eine Lichterprozession mit anschließender Vorabendmesse bei der Heiligen Stiege statt. Kerzen für die Prozession sind am Sammelplatz am Fuße des Kalvarienbergs erhältlich.

Einen Tag danach, am Sonntag, 26. Juli, wird um 10 Uhr zum Gottesdienst, auch vor der Heiligen Stiege, geladen. Mit dabei ist der Musikverein St. Radegund, der anschließend Besucher zum Kurkonzert begrüßt. Die Bäuerinnen verwöhnen die Gäste und Besucher mit Speis und Trank. Die Eremitage ist zur Besichtigung geöffnet.