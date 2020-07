In der Gemeinde soll ein riesiges Sport-Zentrum entstehen, die Planungen dafür sind fortgeschritten.

Die Planungen für das neue Sportzentrum in der Marktgemeinde Lieboch laufen schon länger, jetzt geht es aber in Richtung Zielgerade.

Sport und Erholung

Dafür vorgesehen ist der Platz zwischen der Kainach und der Südautobahn. Beim Fluss soll auch eine Bademöglichkeit geschaffen werden. "Wir wollen noch heuer alle Grundstücke erwerben, die notwendig sind", betont Liebochs Ortschef Stefan Helmreich. Das neue sportliche Zentrum Liebochs kann aber nur realisiert werden, wenn für den bisherigen Sportplatz ein geeigneter Investor gefunden wird. "An den mit der besten Verkehrslösung und der schönsten Bebauung für Lieboch soll verkauft werden", so der Bürgermeister. Mit dem Investor gemeinsam soll auf der Fläche des alten Sportplatzes in den nächsten 20 Jahren ein Wohnprojekt umgesetzt werden. Die erzielte Verkaufssumme soll in das neue Sportzentrum fließen. Im ersten Bauabschnitt plant die Kommune die Errichtung des Sportplatzes samt Vereinshaus für den örtlichen Fußballverein. Dafür muss auch der Arkenbach verlegt werden. Die Bachverlegung ist bereits für das kommende Jahr geplant. 2022 soll dann der Fußballplatz folgen. Geplant sind weiters eine BMX-Bahn, ein Motorik- sowie Skaterpark, Tennisplätze und ein Erholungsbereich am Wasser. "Diese weiteren Projekte muss man an die wirtschaftlichen Belange anpassen. Planen kann man immer. Wie Corona zeigt, kann aber immer etwas dazwischen kommen", sagt Helmreich. Für die Detailplanung werden übrigens alle Sportvereine eingebunden. "Damit wir nichts vergessen."