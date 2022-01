Mach jetzt Karriere in Seiersberg-Pirka

Seiersberg-Pirka setzt wieder ein Zeichen in Sachen Innovation und präsentiert eine Karriereplattform nicht nur für Jobs in der Gemeinde selbst, sondern auch rund 700 tagesaktuelle Angebote diverser Plattformen wie dem AMS und Co. - Bürgermeister Baumann bringt es auf den Punkt: "Wenn Arbeitgeber in der Region auch Mitarbeiter aus der Region beschäftigen, stärkt das nicht nur den Standort, sondern reduziert auch den Verkehr. Das ist nachhaltig und schlau."

Finde jetzt deinen neuen Job unter:

karriere.seiersberg-pirka.gv.at