Berichterstattung, Fotos und Leitung: Bakk. rer. nat., Mag. rer. nat. (- MSc.) ROYA & SIMIN PAYANDEH

Bei angenehmen Temperaturen konnten wir wieder gemeinsam unsere Mur näher naturkundlich erkundschaften. Es wurden sämtliche wissenswerte Pflanzen und Tierarten, die wir gemeinsam entdeckten, näher untersucht und beschrieben. Beispiel für die Artenvielfalt sind die an dem Tag registrierten oder akustisch vernommenen 31 Vogelarten wie:

Nebelkrähen

Rabenkrähen

Saatkrähen

Türkentauben

Straßentauben

Ringeltauben

Sperber mit rufendem Jungvogel

Buntspechte

Mittelspecht

Grünspechte

Buchfinken

Mönchsgrasmücken

Haussperlinge

Feldsperlinge

Mehlschwalben

Rauchschwalben

Uferschwalben

Stieglitze

Girlitz

Pirol

Kohlmeisen

Gartenbaumläufer

Amseln

Bachstelzen

Gebirgsstelze

Flussuferläufer

Kormoran

Mittelmeermöwe

Stockenten mit Jungen

Hausente

Gänsesäger

DANKSAGUNG: Marktgemeinde Gössendorf vertreten durch Frau GR Hermine Muhr, allen BürgerInnen für die rege Teilnahme und für Ihr großes Engagement. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Referat Naturschutz, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung für das ganze Infomaterial in Form von naturkundlichen Broschüren. Meiner Schwester: Bakk. rer. nat., Mag. rer. nat. (- MSc.) Roya Payandeh für die Organisation, fachliche Vorbereitungen, Abhaltung der Exkursion und die interessanten Vorträge.

Fotos & Zusammenfassung:

Bakk. rer. nat., Mag. rer. nat. (- MSc.) ROYA & SIMIN PAYANDEH

Biologinnen für Allg. Biologie, Ökologie & Biodiversität, Zoologie und Evolutionsbiologie.

Wichtigste Tätigkeiten: Lehrtätigkeiten in der Öffentlichkeit sowie in verschiedenen Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche, Studierende und Erwachsene, Fachtagungen, schriftliche und praktische biologische Tätigkeiten in Graz und GU, Vorträge, Exkursionen, Fachautorinnen, wissenschaftliche Kartierungstätigkeiten im Gelände, Mitglied sowie Mitarbeiterinnen bei Bird Life Österreich, vogelkundliche Plattformen, computerunterstützte Datenbanken, diverse Projektarbeiten usw. Schwerpunkte: Botanik, Zoologie, Ornithologie, Meteorologie, Ernährung, Gesundheit, Mikronährstoffe... Weitere Infos auch über uns siehe Homepage: Natur bei Graz, https://www.vasoldsberg.gv.at/tourismus-freizeit/natur-bei-graz

Internet: www.vasoldsberg.at

Und:

https://www.meinbezirk.at/graz-umgebung/profile-530328/mag-msc-simin-payandeh

Gerne können Sie auch unser naturkundliches Buch direkt im Marktgemeindeamt beim Postpartner Vasoldsberg bestellen. Es kostet 25 Euro, umfasst 488 Seiten und enthält 1600 Farbfotos über Fauna und Flora vom Hügelland östlich von Graz.