„Menschenbilder“ in St. Radegund

57 steirische Berufsfotografen haben sich zusammengetan, um seit 2012 den Menschen und seine Emotionen in den Fokus zu rücken. Die Open-Air-Ausstellung „Menschenbilder“, die ausdrucksstarke Portraits zeigt, wird wieder von Horst Stasny kuratiert und gastiert heuer in Graz, Bad Radkersburg, Leibnitz und Judenburg. Auch in GU-Nord macht die außergewöhnliche Ausstellung Halt: Vom 30. Juli bis 20. August ist sie in St. Radegund zu sehen – die Gemeinde lädt zur Eröffnung ab 19 Uhr in den Doktorpark ein –, ab dem 28. August in Peggau.